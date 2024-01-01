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Новый бокс-сет RUSH выйдет осенью



Первые четыре альбома RUSH для лейбла Atlantic периода 1989-1996 первого ноября в формате бокс-сета из шести винилов будут доступны в официальном магазине группы и на сайте Rhino.







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