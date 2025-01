сегодня



CRAIG GOLDY: «VIVIAN CAMPBELL неуважительно вёл себя с DIO»



CRAIG GOLDY в интервью Totem Paul Radio вновь коснулся темы увольнения из DIO VIVIAN'a CAMPBELL'a:



«Ронни выбрал [Vivian, Vinny и Jimmy в свою группу] не просто так — не просто потому, что Jimmy был с ним в RAINBOW, а Vinny — в [BLACK] SABBATH, но была причина, по которой они оказались в RAINBOW и BLACK SABBATH. И Viv был крутым. Они создали действительно хорошую музыку... Помню, недавно я читал комментарий, что люди считают, что, возможно, "Holy Diver" установил слишком высокую планку. Потому что даже "Last In Line" — а я люблю "Last In Line" и "Sacred Heart" — но к "Sacred Heart" песни уже не были такими хорошими, потому что Ронни знал, что участники группы не выкладываются по полной. Я бывал в доме Ронни всё время. Я знаю, когда это произошло. И в то время ходили разговоры о том, что к третьему альбому они станут группой с равными долями участников. Но они восприняли это буквально, из серии: "В день выхода третьего альбома мы станем группой с равным долевым участием". Ронни сказал "примерно к третьему альбому". И однажды он объяснил мне: "Jimmy и Vinny уже стали звёздами благодаря RAINBOW и BLACK SABBATH. Когда все станут такими же знаменитыми, как я, тогда мы и будем в равных долях. Это должно произойти примерно на третьем альбоме, потому что эти парни хороши". И в каждом контракте на запись есть опция сольного альбома. И если вы выбираете опцию на сольный альбом, это говорит главному участнику — кто бы он ни был — что вы теперь равны с ним, потому что звукозаписывающая компания выбрала опцию на ваш сольный альбом. Это всё, что они должны были сделать, и они этого не сделали, потому что знали, что не смогут сделать. И всё свелось к деньгам».



Ссылаясь на то, что и Vinny, и Jimmy публично заявили, что разделяют мнение Vivian'a о том, как распределялись деньги в группе DIO, Craig продолжил:



«Не было никакого единого фронта — это был Viv. Vinny говорит, что все они чувствовали то же самое, что и Viv, но где была единая позиция? Где был единый фронт? Почему все эти парни не сказали об этом вместе? Почему они вчетвером не противостояли Ронни? Почему только Viv? Почему всё произошло именно в тот момент, когда [Vivan] завёл будильник и сказал: "Так, теперь пора [противостоять Ронни]"? И он очень неуважительно вёл себя с Ронни во многих случаях. Много раз мы с Ронни сидели вместе в баре, когда я ещё был в ROUGH CUTT, и он был в недоумении, потому что не знал, что делать с Viv'ом, потому что он вёл себя неуважительно по отношению к нему. Он не заслужил этого... Они очень быстро превратились из группы на разогреве в хедлайнеров, и Viv не заслужил того, что заслужили Jimmy, Vinny и Ронни. И у него была претенциозность. Он был хорошим парнем. Многие фанаты скажут вам, что он был очень хорошим парнем. Он был джентльменом. Большую часть времени он был джентльменом со мной...

Но в любом случае, в этом-то и была проблема. Viv был претенциозен, и время от времени он очень неуважительно вёл себя с Ронни. И я тоже время от времени замечал это. И у меня болело сердце, когда я часто сидел с ним в баре и недоумевал по этому поводу. Многие думают, что это было влияние Венди. Это не было влияние Венди. Это не имело никакого отношения к делу. Дело было в уважении. А Ронни устал от того, что его не уважают».



Он рассказал, что Vivian, Vinny и Jimmy фактически «получили прибавку к зарплате» в поздние годы существования оригинальной группы DIO, в то время как Ронни урезали зарплату во время гастрольного цикла "Sacred Heart":



«Много денег тратились на гастроли. Было около семи грузовиков, которые следовали за ними, потому что им нужно было привезти осветительную команду, им нужно было привезти акустическую систему, так как в те дни колонки были недостаточно большими, чтобы справиться с тем звучанием, которое у них было, потому что у них были громкие барабаны, бас, взрывы и всё такое. Поэтому им пришлось нанять компанию, чтобы добавить элементы к существующей системе и к звуковому пульту, который был, что-то добавить к декорациям, к освещению. Они добавляли всё это... Так что когда они жалуются на то, что осветитель получал больше денег, чем они, это не из-за Ронни; это из-за компании, которую Ронни пришлось нанять, чтобы звук был таким, как надо, как и освещение. Эта компания назначила зарплату осветителю, а не Ронни. И там был 6-метровый огнедышащий дракон. Готов поспорить на миллион долларов, что если бы все эти ребята были равноправными участниками, этого бы никогда не случилось, потому что деньги были бы важнее. Я вам гарантирую. И не только это, потому что я слышал, как каждый из них это говорил, что они бы предпочли получить деньги, чем сделать 6-метрового дракона. Но Ронни сделал это ради фанатов и не стал поднимать цены на билеты. Но об этом говорят и по сей день. Я очень сомневаюсь, что о банковском счёте Vinny Appice'a будут говорить так же много, как об огнедышащем драконе».







