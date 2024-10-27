Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 67
*Умер Пол Ди'Анно 37
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 19
*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 14
*Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу 14
*Новое видео LINKIN PARK 13
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я и на смертном одре буду наяривать ... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 67
*Умер Пол Ди'Анно 37
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 19
[= ||| все новости группы



*

Dio

*



27 окт 2024 : 		 SIMON WRIGHT доволен концертами с голограммой DIO

27 июл 2024 : 		 VINNY APPICE о RONNIE JAMES DIO: «Он любил фанатов»

8 июн 2024 : 		 Концертные записи DIO выйдут летом

15 янв 2024 : 		 Новая фигурка RONNIE JAMES DIO

10 янв 2024 : 		 Почему RITCHIE BLACKMORE уволил Ронни Джеймса Дио из RAINBOW

9 ноя 2023 : 		 Вдова DIO о голограмме Ронни Джеймса Дио: «Это был эксперимент»

27 сен 2023 : 		 Вдова DIO хочет переиздать HEAR 'N AID

25 сен 2023 : 		 Вдова DIO готовит к выпуску пересведённую версию "The Last In Line"

22 сен 2023 : 		 У Ронни Дио сначала не было интереса к HEAR 'N AID, заявил VIVIAN CAMPBELL

18 авг 2023 : 		 Новый бокс-сет DIO выйдет осенью

13 авг 2023 : 		 DOUG ALDRICH подтвердил, что неизданная песня Ронни Джеймса Дио будет выпущена

28 июн 2023 : 		 Фильм о DIO выйдет на Blu-ray

9 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE хвалит DIO

9 май 2023 : 		 Нереализованный трек DIO выйдет в 2024

4 май 2023 : 		 Бывший из DIO исполнил песни DIO, BLACK SABBATH

1 май 2023 : 		 Фильм о DIO выйдет осенью

3 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от бывшего гитариста DIO

16 фев 2023 : 		 VINNY APPICE — об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a из DIO: «Виной всему бабло»

24 ноя 2022 : 		 DOUG ALDRICH — о документальном фильме о Ронни Джеймсе Дио

17 ноя 2022 : 		 RONNIE JAMES DIO получил фигурку FUNKO

26 окт 2022 : 		 Лидер AVANTASIA: «Ронни Джеймс Дио — это нечто из ряда вон»

26 окт 2022 : 		 CRAIG GOLDY удивлён, что его упомянули в фильме о DIO

12 окт 2022 : 		 Вдова Ронни Джеймса Дио: «Да не разводились мы!»

4 окт 2022 : 		 CRAIG GOLDY: «Помню, как Дио мне еду покупал»

29 сен 2022 : 		 TONY IOMMI — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был настоящим профессионалом»

28 сен 2022 : 		 WENDY DIO хочет открыть музей
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SIMON WRIGHT доволен концертами с голограммой DIO



zoom
SIMON WRIGHT в интервью Rock Interview Series рассказал о том, какие ощущение у него были от выступлений с голограммой DIO:

«Мне пришлось играть под клик-трек, я не использую внутриканальные наушники. Мне почему-то не нравится, когда у меня в ушах что-то находится. Я использую накладные наушники. Так что я надевал наушники и играл под трек. Нам приходилось делать это таким образом, потому что большую часть времени мы аккомпанировали голосу Ронни. Но это было приятно. Это было действительно круто. У меня был отличный микс. Я не мог видеть голограмму. Время от времени я мог её увидеть, но мне нужно было сосредоточиться, так что я не особо следил за ней. Мне приходилось делать обратный отсчёт в определённых песнях и частях, так что я должен был как следует сконцентрироваться на том, что я делаю. Но это было приятно, правда. В наушниках звучало здорово».

На вопрос о том, будут ли на предстоящих концертах DIO DISCIPLES использованы старые кадры с Ронни Джеймсом Дио, он ответил:

«Да, это будет не голограмма, я думаю. Но мы планируем, если сможем, — всё зависит от того, как всё сложится — мы бы хотели вывести некоторые кадры на большие экраны. И это было бы очень здорово, потому что я думаю, что у Венди [Дио, вдовы и менеджера Ронни] есть целая куча записей выступлений Ронни, и я не уверен, видели ли их люди. Думаю, некоторые из них они не видели. Там будут истории и фрагменты разговоров Ронни и моменты из его великой карьеры. Надеюсь, мы сможем это сделать, но нам нужно будет посмотреть, как всё сложится, хватит ли на это бюджета».

Simon рассказал о внимании к деталям, которое он и остальные участники команды DIO DISCIPLES стараются уделить при подготовке шоу:

«Для нас это очень много значит. Мы до сих пор много говорим о Ронни, когда собираемся вместе, — у нас хорошие воспоминания. И нам не всё равно, как всё устроено и как выглядит. Это должно быть крутое шоу, потому что мы знаем, насколько преданны его фанаты. И это самое главное».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 окт 2024
gravitgroove
Это тупик для этих музыкантов. Они перестали быть творческими единицами, аккомпанируя машине, изображающую некогда живого артиста. Не понятно, почему правообладатели не состряпуют безликие аватары музыкантов и не пустят минус вместе с голосом. Не верю в то, что они заботятся о группе и бывших коллегах Дио.
Like!1

просмотров: 84

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом