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SIMON WRIGHT доволен концертами с голограммой DIO



SIMON WRIGHT в интервью Rock Interview Series рассказал о том, какие ощущение у него были от выступлений с голограммой DIO:



«Мне пришлось играть под клик-трек, я не использую внутриканальные наушники. Мне почему-то не нравится, когда у меня в ушах что-то находится. Я использую накладные наушники. Так что я надевал наушники и играл под трек. Нам приходилось делать это таким образом, потому что большую часть времени мы аккомпанировали голосу Ронни. Но это было приятно. Это было действительно круто. У меня был отличный микс. Я не мог видеть голограмму. Время от времени я мог её увидеть, но мне нужно было сосредоточиться, так что я не особо следил за ней. Мне приходилось делать обратный отсчёт в определённых песнях и частях, так что я должен был как следует сконцентрироваться на том, что я делаю. Но это было приятно, правда. В наушниках звучало здорово».



На вопрос о том, будут ли на предстоящих концертах DIO DISCIPLES использованы старые кадры с Ронни Джеймсом Дио, он ответил:



«Да, это будет не голограмма, я думаю. Но мы планируем, если сможем, — всё зависит от того, как всё сложится — мы бы хотели вывести некоторые кадры на большие экраны. И это было бы очень здорово, потому что я думаю, что у Венди [Дио, вдовы и менеджера Ронни] есть целая куча записей выступлений Ронни, и я не уверен, видели ли их люди. Думаю, некоторые из них они не видели. Там будут истории и фрагменты разговоров Ронни и моменты из его великой карьеры. Надеюсь, мы сможем это сделать, но нам нужно будет посмотреть, как всё сложится, хватит ли на это бюджета».



Simon рассказал о внимании к деталям, которое он и остальные участники команды DIO DISCIPLES стараются уделить при подготовке шоу:



«Для нас это очень много значит. Мы до сих пор много говорим о Ронни, когда собираемся вместе, — у нас хорошие воспоминания. И нам не всё равно, как всё устроено и как выглядит. Это должно быть крутое шоу, потому что мы знаем, насколько преданны его фанаты. И это самое главное».







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