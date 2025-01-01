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*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 229
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*EKTOMORF выступят в России в мае 33
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
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Dio

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TRACY G об уходе от DIO



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Tracy "G" Grijalva, который покинул группу DIO в 1999 году, спросили, почему он так и не присоединился к другой гастролирующей группе после своего ухода из DIO:

«Это было моё решение. Потому что я подумал: "Я уже был в группе DIO. Ронни Джеймс Дио — отличный певец. Лучше него не бывает. Должен ли я искать что-то большее?" Было слишком много всего, что я хотел сказать сам. И я сильно увлёкся этими маленькими домашними студиями. Теперь я мог записывать всё сам. Я хотел сидеть в своей комнате и записывать то, что у меня рождалось в голове, и чтобы никто мне ничего не указывал. Я хотел делать то, что хочу, и мне надоело быть вторым номером, надоело играть в чужой группе. Я уже достиг подобного. Я выступал на пределе возможностей, пока Ронни не захотел, чтобы я стал играть вместе с другим гитаристом. Они не выгоняли меня из группы. Сначала они сказали: "Tracy, звукозаписывающая компания хочет добавить в состав одного из наших старых гитаристов". Craig Goldy получил это место, и он был одним из их старых гитаристов. И они вернули [басиста] Джимми Бэйна, потому что эти парни были участниками оригинальных составов DIO, и они хотели продавать больше билетов, потому что жизнь — это деньги. Мир держится на деньгах. Бизнес — это деньги. Ведь именно поэтому мы здесь, верно? Ну нет, но мир смотрит на это именно так, верно? А я хочу сказать нечто своё. Итак, я уже играл на соло-гитаре и записал два или три альбома с Ронни, и они захотели, чтобы теперь я отошёл на второй план и позволил кому-то более известному в рамках DIO, например Craig'у Goldy, играть соло, а я не являюсь его поклонником — простите, но я не его поклонник. Да и он, наверное, не мой фанат. Значит, чтобы быть рок-звездой и продолжать получать деньги, я должен остаться в DIO на таких условиях? Нет. Для меня важно говорить на гитаре то, что я хочу сказать. Именно этим я и занимаюсь».




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