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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 302
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 57
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
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Dio

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Сборник винилов DIO выйдет весной



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28 марта на UMR/Mercury состоится релиз бокс-сета DIO — The Complete Albums 1983-1993, включающего :

– A 9LP Box set housed in a sturdy 12” box
– The box features 140gm versions of the albums that Dio recorded for Mercury
– The LP’s feature original art with replica inner bags
– The records use existing mastered versions previously released



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