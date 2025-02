сегодня



Сборник винилов DIO выйдет весной



28 марта на UMR/Mercury состоится релиз бокс-сета DIO — The Complete Albums 1983-1993, включающего :



– A 9LP Box set housed in a sturdy 12” box

– The box features 140gm versions of the albums that Dio recorded for Mercury

– The LP’s feature original art with replica inner bags

– The records use existing mastered versions previously released http://www.ronniejamesdio.com





+0 -0



просмотров: 103