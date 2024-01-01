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VINNY APPICE о RONNIE JAMES DIO: «Он любил фанатов»



VINNY APPICE в недавнем интервью рассказал о своей работе с легендарным Ронни Джеймсом Дио в BLACK SABBATH, DIO и HEAVEN & HELL:



«Это было потрясающе. Он сидел в репетиционной комнате и писал тексты. Мы импровизировали как в BLACK SABBATH, так и в DIO, а потом он подходил к микрофону и исполнял пару строк. Я думал: "Ни фига себе. Звучит так, будто альбом готов". Это было так чётко и мощно, что я просто обалдевал. А потом я наблюдал за тем, как он общается с фанатами. Одно из первых, что я помню, — мы выезжали с арены с BLACK SABBATH. У нас было два лимузина, в одном сидели мы с Ронни, а Tony и Geezer уезжали раньше. Мы оставались и тусовались. Мы выехали с площадки, поднялись на холм, подъехали к воротам, нас выпустили, а там стояла целая толпа фанатов. На улице мороз — это был январь на севере штата Нью-Йорк. Ронни сказал: "Остановитесь", вышел из лимузина, подошёл к фанатам и начал раздавать автографы. Я подумал: "Вот это да, это круто". И я сделал то же самое. Тогда я не был так известен, но он уже был и ему было не всё равно. Он заботился о своих фанатах. Он помнил их имена. И это просто потрясающе. На следующий год или во время тура, когда кто-то подходил к Ронни, он говорил: "Привет, Брайан. Как дела, чувак?" Он помнил его имя. А я говорил: "Привет, Боб, очень рад тебя видеть". Это было невероятно. Он любил своих фанатов. Он любил музыку».







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