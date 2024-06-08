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Dio

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Концертные записи DIO выйдут летом



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19 июля Niji Entertainment & BMG выпустят на пяти винилах "The Complete Donington Collection":

Dio At Donington '83


Side A
"Stand Up And Shout"
"Straight Through The Heart"
"Children Of The Sea"


Side B
"Rainbow In The Dark"
"Holy Diver"
Drum Solo
"Stargazer"
Guitar Solo


Side C
"Heaven And Hell"
"Man On The Silver Mountain"
"Starstruck"
"Man On The Silver Mountain" (Reprise)


Side D
Dio Vinyl Art Etching


Personnel:


Ronnie James Dio - Vocals
Vivian Campbell - Guitar
Jimmy Bain - Bass
Vinny Appice - Drums
Claude Schnell - Keyboards


Dio At Donington ‘87


Side A
"Dream Evil"
"Neon Knights"
"Naked In The Rain"


Side B
"Rock And Roll Children"
"Long Live Rock ‘n’ Roll"
"The Last In Line"
"Children Of The Sea"
"Holy Diver"


Side C
"Heaven And Hell"
"Man On The Silver Mountain"
"All The Fools Sailed Away"
"The Last In Line" (Reprise)
"Rainbow In The Dark"


Side D
Dio Vinyl Art Etching


Personnel:
Ronnie James Dio - Vocals
Craig Goldy - Guitar
Jimmy Bain - Bass
Vinny Appice - Drums
Claude Schnell - Keyboards


Double Dose Of Donington (Picture Disc)


Side A
"Stand Up And Shout" (Live From Donington 1983)


Side B
"Rock And Roll Children" (Live From Donington 1987)

DIO - The Complete Donington Collection To Arrive In July




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8 июн 2024
O
Old Nothing
Т Е М А надо брать!!

просмотров: 178

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