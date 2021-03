сегодня



Концертное видео LAMB OF GOD



26 марта на Epic Records состоится выход делюкс-версии последнего альбома LAMB OF GOD, который будет снабжен DVD и CD с концертными бонус-треками:



Disc 1: "Lamb Of God" Original Album + 2 Bonus Tracks



01. Memento Mori



02. Checkmate



03. Gears



04. Reality Bath



05. New Colossal Hate



06. Resurrection Man



07. Poison Dream (feat. Jamey Jasta)



08. Routes (feat. Chuck Billy)



09. Bloodshot Eyes



10. On The Hook



11. Ghost Shaped People



12. Hyperthermic/Accelerate



Disc 2: "Lamb Of God - Live From Richmond, VA"



01. Memento Mori (Live)



02. Checkmate (Live)



03. Gears (Live)



04. Reality Bath (Live)



05. New Colossal Hate (Live)



06. Resurrection Man (Live)



07. Poison Dream (Live)



08. Routes (Live)



09. Bloodshot Eyes (Live)



10. On The Hook (Live)



11. Contractor (Live)



12. Ruin (Live)



13. The Death Of Us (Live)



14. 512



Disc 3: "Lamb Of God - Live From Richmond, VA" DVD



01. Memento Mori



02. Checkmate



03. Gears



04. Reality Bath



05. New Colossal Hate



06. Resurrection Man



07. Poison Dream



08. Routes



09. Bloodshot Eyes



10. On The Hook



11. Contractor



12. Ruin



13. The Death of Us



14. 512



Видео на "Memento Mori (Live)" доступно ниже.



















