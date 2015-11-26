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Видео с выступления LAMB OF GOD с PHIL'ом DEMMEL'ом



Видео с выступления LAMB OF GOD вместе с Phil'ом Demmel'ом (VIO-LENCE, ex-MACHINE HEAD), которое состоялось в рамках круиза ShipRocked, доступно для просмотра ниже.







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