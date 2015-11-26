сегодня



Вокалист LAMB OF GOD : «Памятники в Ричмонде стоило бы убрать»



В течение многих лет в Ричмонде и других городах США ведутся дебаты по вопросу о памятниках героям Конфедерации. Регион Ричмонда и общины по всей стране сталкиваются с проблемой расизма, от которого страдает страна на протяжении многих поколений. Вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe высказал в недавнем интервью своё мнение на этот счёт:



«Я считаю, что важно понять, когда и зачем были установлены эти памятники, потому что есть ложное представление о том, что в конце Гражданской войны Конфедерация установила их. Большинство из этих памятников были воздвигнуты в эпоху Джима Кроу, когда были введены в действие законы сегрегации. И они были поставлены там, чтобы закрепить положение белых людей в нашем обществе, особенно на Юге.



Для меня особенно интересно, что самый большой памятник воздвигнут Роберту Э. Ли на Monument Avenue, хотя сам Роберт Э. Ли был категорически против возведения таких памятников; несколько раз он выступал против этого. Я считаю, что мы должны попытаться убрать эти напоминания о гражданских беспорядках, чтобы люди могли исцелиться. Но с Джимом Кроу и потребностью — теперь, когда рабы незаконны, — необходимостью держать чернокожих в подчинённом положении, как физически, так и экономически — они и установили эти грандиозные памятники.



Они поддерживаются. За их содержание платят налоги. Их содержание оплачивается. Сейчас они платят за полицию, которая их охраняет. Это налоги людей.



В Ричмонде это не подавляющее большинство, но достаточная афроамериканская община. Для многих из этих людей в афроамериканском сообществе, когда они видят памятники этих генералов-конфедератов, это служит лишь напоминанием о том, почему афроамериканское сообщество находится здесь, и, в первую очередь, это рабство. В Ричмонде был второй по величине рынок рабов в США; первый был в Новом Орлеане».



Randy также затронул тему недавних протестов в городах по всей Америке после убийства Джорджа Флойда:



«Дело не только в том, что один человек в Миннесоте задохнулся — это лишь вершина айсберга, всё куда глубже. В Ричмонде, особенно среди молодого населения есть такие настроения, что с них хватит. Мы говорили о том, чтобы поместить памятники в соответствующий контекст, или, может быть, добавить таблички, или ещё что-то в этом роде. Я полагаю, что сейчас, особенно молодые люди, думают: "Нет. Это пощёчина".



Я верю — это моё личное убеждение — что памятники должны быть сохранены. Не там, где они есть, в этом прославленном положении на Monument [Avenue], и за заботу о них платятся налоги. Но я считаю, что их надо убрать оттуда — их надо поместить на хранение. И, может быть, они могут быть в музейной экспозиции или что-то в этом роде, чтобы на этот раз люди понимали. И когда я говорю в этот раз, я говорю о том, что прямо сейчас, когда они повсеместно в граффити».













+0 -0



просмотров: 167

