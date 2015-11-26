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Lamb of God

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|||| 18 ноя 2021

Вокалист LAMB OF GOD — о том, как не повторить ASTROWORLD



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Фронтмен LAMB OF GOD Randy Blythe поделился некоторыми, как он выразился, «практическими сведениями» о безопасности на концертах после трагического столпотворения на выступлении Трэвиса Скотта в Хьюстоне в начале месяца.

Во время выступления рэпера 5 ноября на фестивале Astroworld погибли девять человек и ещё несколько были на грани жизни и смерти. С тех пор были поданы десятки судебных исков, и множество вопросов о том, что произошло, остаются без ответа.

Blythe, который почти десять лет назад провёл пять недель в чешской тюрьме после того, как его арестовали и обвинили в непредумышленном убийстве за то, что он якобы столкнул со сцены 19-летнего фаната во время выступления, затронул тему трагедии Astroworld перед выступлением 13 ноября на фестивале Welcome To Rockville в Дайтона-Бич, штат Флорида, где ожидалось до 40 000 поклонников.

В сообщении в своём Instagram он написал:

«Сегодня вечером моя группа @lambofgod будет играть перед тысячами людей на фестивале @welcometorockville во Флориде. В свете смертей на фестивале Astroworld Fest в Хьюстоне я размещаю некоторую практическую информацию. Я не буду задним числом пересказывать всю историю с Astroworld — достаточно сказать, что очень много всего пошло не так во многих отношениях. Тем не менее, я считаю, что всё зависит от человека, который держит микрофон, — любой, кто в курсе моей истории, знает, что у меня есть очень печальный личный опыт того, что я не остановил вышедшее из-под контроля шоу — с этим я буду жить до последнего дня. Быть уполномоченным представителем более безопасных шоу — это и моя обязанность как хорошего человека, и выполнение обещания, которое я дал семье погибшего фаната. ТАК ЧТО С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ:

#1) Исходя из личного опыта, я могу сказать, что с точки зрения исполнителя, находящегося на сцене на огромном фестивале, бывает ОЧЕНЬ ТРУДНО определить, что в аудитории что-то пошло не так — шум музыки, рёв толпы, свет в лицо, тысячи людей, движущихся одновременно, — очень трудно определить, есть ли проблема или люди просто хорошо проводят время.

Если кто-то пострадал, крикнуть группе на сцене "STOP THE SHOW!" не поможет, потому что если только вся аудитория не скандирует это, это просто растворится в общем шуме.

Бешеное размахивание руками в воздухе тоже не помогает — это просто выглядит как ещё одно движение в море движения.

Что помогает аудитории дать понять исполнителю, что в толпе что-то пошло не так?

СИГНАЛ. Вот 2 сигнала, которые я лично видел со сцены и которые дали мне знать, что в толпе кто-то пострадал. Тогда мы полностью останавливали шоу, пока этого человека не удавалось вытащить:

А) руки, поднятые в виде буквы "Х" над головой. Это довольно универсальный сигнал, означающий СТОП.

Б) сигнал "тайм-аут" (кончики пальцев одной руки направлены в ладонь другой).

Когда я видел, как несколько человек в толпе вместе делают эти сигналы, это выглядело иначе, чем у всех остальных, и я понимал, что что-то не так.

#2) если кто-то упал, поднимите его. Вот как МЫ делаем это в НАШЕМ сообществе.

Ну и достаточно на этом».

LAMB OF GOD



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