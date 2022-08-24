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*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 50
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Lamb of God

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28 янв 2022 : 		 PHIL DEMMEL выступил с LAMB OF GOD

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Демонстрационное видео LAMB OF GOD



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LAMB OF GOD опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "Omen".

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24 авг 2022
грозакоммунистов
Вроде и рычат и гремят, а всё ловлю себя на зевоте при прослушивании их творений после "VII: Sturm und Drang".
Like!1

просмотров: 290

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