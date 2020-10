сегодня



WILLIE ADLER: «Надеюсь, у брата все нормально»



В рамках недавнего интервью с WILLIE ADLER'ом из LAMB OF GOD у него спросили, как дела у Chris'a, которого уволили в июле 2019, на что он ответил:



«А это вам лучше спросить у него самого... Я надеюсь, что у него всё хорошо, и я искренне хочу, чтобы у него было всё хорошо. Я не говорил с ним. Я очень хочу, чтобы у него было всё хорошо».



На вопрос о том, каково это в эмоциональном плане играть в LAMB OF GOD без брата, который был одним из основателей команды более четверти века назад, Willie ответил:



«Он мой брат, значит у нас будет то дерьмо, какого нет ни у кого. И до самой смерти у нас будет эта связь. Но одновременно с тем группа больше, чем один человек, и мы делали так, как будет лучше для LAMB OF GOD, и я считаю, что мы всё сделали правильно, с учётом того, в каком группа сейчас состоянии».













