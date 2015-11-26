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Вокалист LAMB OF GOD : «Мне пришлось объяснять выросшим в коммунистической Чехословакии судьям, что такое стейдждайвинг и мош»



Вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe в рамках недавней беседы рассказал о времени, проведённом в чешской тюрьме:



«В 2010 году мы выступали в Праге, и один молодой человек получил травму. Он либо прыгнул, либо его толкнули со сцены, он ударился головой и месяц спустя скончался. Это было сумасшедшее, чёрт возьми, шоу, и охрана не справилась со своей работой. Но мы ничего об этом не знали — моя группа не знала. Так что мы вернулись два года спустя, я прилетел в аэропорт в Праге и был в предвкушении, что пойду фотографировать. Это был выходной день. И в аэропорту было где-то семь человек. Мы думали, что они ловят какого-то террориста — на них были маски, автоматы и прочее дерьмо. И они вручили мне клочок бумаги, в котором говорилось, что меня обвиняют в непредумышленном убийстве. Мы сказали: "Какого хрена? Мы понятия не имели, что кто-то вообще пострадал [на том шоу]".



Поэтому я сел в тюрьму на 37 дней в Чехии — тюрьму в Праге под названием Панкрац. В то время ей было 123 года. Это было как в песне MISFITS. Потом меня выпустили под залог, и где-то месяцев через восемь я вернулся в суд и был признан невиновным.



Так что это было одновременно долго и недолго. Это было очень грустное время, и невероятная трагедия в том, что молодой человек умер. Но я чувствовал себя обязанным вернуться и предстать перед судом, потому что его семья никогда не наезжала на меня в прессе; они просто хотели знать, что случилось с их ребёнком, и я не могу их за это винить. Поэтому я вернулся, предстал перед судом и был признан невиновным».



Blythe отметил, что чешская судебная система «очень сильно» отличается от американской:



«Например, когда меня выпустили под залог, залог составил почти четверть миллиона долларов. Поэтому мы одолжили деньги у звукозаписывающего лейбла. И они сказали: "Мы внесли залог, [и] вы скоро вернётесь домой". А я такой: "Ладно, круто". А потом прокурор возразил против условий моего залога. В Америке тебе дают залог, и ты уезжаешь. А у них всё не так: "Нет, ты никуда не поедешь". Так что они вернули дело в суд, пока я продолжал сидеть в тюрьме, а потом говорят: "Ладно, мы всё равно выпустим тебя под залог, но теперь он удвоен". В итоге у нас сумма почти в полмиллиона, и это совсем не те средства, которые у нас есть. К счастью, некоторые наши довольно состоятельные друзья в музыкальной индустрии одолжили нам эти деньги. В итоге я вышел, но все равно потом вернулся в суд.



Разница в том, что есть судья-профессионал, как здесь, а есть два так называемых "непрофессиональных" судьи. Они вроде как их версия присяжных. В итоге это три судьи. И вот что странно — ты должен встать и рассказать свою версию истории. Это совершенно отличается от любой американской судебной системы. Так что это было странное, странное время. Но я знал, что не пытался намеренно навредить кому-то, и я чувствовал, что родители этого ребёнка заслуживают некоторых ответов. Поэтому я вернулся и сделал всё, что мог, чтобы объяснить им это».



По словам Randy, он провёл месяц в Праге, готовясь к суду.



«Потому что я не мог воспользоваться американским адвокатом и пришлось пользоваться услугами чешского адвоката. Поэтому адвокат нашей группы пошёл со мной, чтобы выступать своего рода посредником между чешскими адвокатами и моим адвокатом. И мы должны были объяснить, что такое шоу, трём судьям, которые выросли в коммунистической Чехословакии до падения "железного занавеса". Не было никакой отправной точки. Мы должны были объяснить, что такое стейдждайвинг, что такое мош. Это было безумие, чувак.



Итак, это было недешёвое и невесёлое занятие — это был тяжёлый период моей жизни, но я чувствовал себя обязанным это сделать. Сесть, пусть и ненадолго в тюрьму, было невесело, но это никак не сравнится с потерей, которую чувствовала семья. Об этом я и думал постоянно».







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