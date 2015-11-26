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Вокалист LAMB OF GOD : «Я никогда не мечтал играть на стадионах»



Вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe в недавнем интервью рассказал о том, как социальные сети изменили перспективу восприятия молодых музыкантов:



«Время от времени кто-нибудь переписывается со мной. И вопросы, которые задают сегодня дети, отличаются от тех, которые они задавали раньше. Раньше дети спрашивали: "Как вы, ребята, это сделали? Как вы набрали достаточно материала, чтобы выпустить 7-дюймовый сингл? Как вы достали фургон? Как вы бронировали эти выступления? Как вы начали? Как вы это делали?" А теперь мне задают вопросы типа: "Я думаю о том, чтобы основать группу. Я бы хотел получить любой ваш совет о том, как быть успешным в музыкальной индустрии". А я им отвечаю: "Нет. Ты задаешь не тот грёбаный вопрос".



Если ты делаешь это не по какой-то другой причине, кроме как по любви, тебе п...ц. Да, это моя работа, и да — я хорошо зарабатываю на жизнь, и да — всё началось именно так. Но я собираюсь делать это, независимо от того, зарабатываю ли я на жизнь или нет, чувак, потому что это это моя работа.



Я думаю, что социальные сети и всё такое — это огромная проблема в этом плане. И, конечно же, мы живём в эту эпоху, где ты можешь прославиться тем, что ничего не делаешь, как Кардашьяны, или что-то в этом роде. Я думаю, что люди думают: "О, мне нужно больше внимания". Но для нас это не было главной целью. Нашей целью было создание грёбаной музыки, которая нам нравилась. И это до сих пор это остаётся целью.



Я никогда не мечтал играть на стадионах. Моя самая большая мечта, которую я не осмеливался осуществить, когда присоединился к группе, — выступить в [легендарном нью-йоркском клубе] CBGB. Это была моя самая большая мечта».







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