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Lamb of God

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25 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Не верю, что концерты не вернутся»

21 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD в новом сериале Live Nation

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14 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD сторонникам Трампа: «Он и правда думает, что вы настолько тупые?»

14 июл 2020 : 		 LAMB OF GOD и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

13 июл 2020 : 		 Карантинные видео от LAMB OF GOD

30 июн 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нужна вакцина!»

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

29 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Да я не против визита в Чехию»

25 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о протестах: «Это 400 лет угнетения»

25 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA хвалит LAMB OF GOD

23 июн 2020 : 		 Карантинное видео от LAMB OF GOD

22 июн 2020 : 		 CHRIS ADLER рад услышать новый альбом LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler в курсе, что я его люблю!»

17 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Я не собираюсь извиняться за свои политические взгляды»

15 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD заявил, что METALLICA вряд ли уйдут со сцены в ближайшее время: «Они бессмертны»
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Вокалист LAMB OF GOD: «Я никогда не мечтал играть на стадионах»



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Вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe в недавнем интервью рассказал о том, как социальные сети изменили перспективу восприятия молодых музыкантов:

«Время от времени кто-нибудь переписывается со мной. И вопросы, которые задают сегодня дети, отличаются от тех, которые они задавали раньше. Раньше дети спрашивали: "Как вы, ребята, это сделали? Как вы набрали достаточно материала, чтобы выпустить 7-дюймовый сингл? Как вы достали фургон? Как вы бронировали эти выступления? Как вы начали? Как вы это делали?" А теперь мне задают вопросы типа: "Я думаю о том, чтобы основать группу. Я бы хотел получить любой ваш совет о том, как быть успешным в музыкальной индустрии". А я им отвечаю: "Нет. Ты задаешь не тот грёбаный вопрос".

Если ты делаешь это не по какой-то другой причине, кроме как по любви, тебе п...ц. Да, это моя работа, и да — я хорошо зарабатываю на жизнь, и да — всё началось именно так. Но я собираюсь делать это, независимо от того, зарабатываю ли я на жизнь или нет, чувак, потому что это это моя работа.

Я думаю, что социальные сети и всё такое — это огромная проблема в этом плане. И, конечно же, мы живём в эту эпоху, где ты можешь прославиться тем, что ничего не делаешь, как Кардашьяны, или что-то в этом роде. Я думаю, что люди думают: "О, мне нужно больше внимания". Но для нас это не было главной целью. Нашей целью было создание грёбаной музыки, которая нам нравилась. И это до сих пор это остаётся целью.

Я никогда не мечтал играть на стадионах. Моя самая большая мечта, которую я не осмеливался осуществить, когда присоединился к группе, — выступить в [легендарном нью-йоркском клубе] CBGB. Это была моя самая большая мечта».

LAMB OF GOD



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