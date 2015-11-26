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*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
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Lamb of God

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19 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler в курсе, что я его люблю!»

17 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Я не собираюсь извиняться за свои политические взгляды»

15 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD заявил, что METALLICA вряд ли уйдут со сцены в ближайшее время: «Они бессмертны»

11 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Art не так роботизирован, как Chris»

9 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Не выступать из-за COVID-19 — не в тюрьме сидеть»

30 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT в новом треке LAMB OF GOD

29 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о нынешней политической ситуации

29 май 2020 : 		 Тур LAMB OF GOD и KREATOR состоится не раньше 2021 года

28 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мы должны отказаться от коллегии выборщиков»

26 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не хотел писать пластинку про идиота Дональда Трампа»

24 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я был бы президентом лучше Трампа!»

19 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Дистанцирование на концертах — ну какая х****!»

16 май 2020 : 		 Обложка лимитированной версии альбома LAMB OF GOD

13 май 2020 : 		 Трейлер нового альбома LAMB OF GOD

3 май 2020 : 		 Обучающее видео от LAMB OF GOD

1 май 2020 : 		 Музыканты LAMB OF GOD, KREATOR и POWER TRIP работают над песней

29 апр 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler просто не справлялся со своими туровыми обязанностями»

27 апр 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD о разнице между металлом и хардкор-панком

24 апр 2020 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

20 апр 2020 : 		 Выход нового альбома LAMB OF GOD отложен

17 апр 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Ну сейчас же не зомби-апокалипсис»

15 апр 2020 : 		 LAMB OF GOD выпустили безалкогольное пиво

28 мар 2020 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

27 мар 2020 : 		 Лидер LAMB OF GOD: «Создавать песню против Трампа — а смысл?»

18 мар 2020 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

13 мар 2020 : 		 LAMB OF GOD отменили совместный тур с KREATOR
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Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler в курсе, что я его люблю!»



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Гитарист LAMB OF GOD Mark Morton решил прояснить недавно сказанное о своём бывшем коллеге по группе, Chris'e Adler'e:

«Chris Adler — невероятно талантливый человек и талантливый барабанщик. Мы сделали вместе огромное количество разной музыки, и я невероятно горжусь плодами нашей коллективной работы. Я неоднократно говорил это в недавних интервью, потому что я говорю серьёзно. Сайтам нужны клики, поэтому они и выставляют всё иначе».

Он добавил это в отдельном Твиттере:

«Мы с Chris'ом остаёмся на связи, и он чертовски хорошо знает, что я люблю и уважаю его».

LAMB OF GOD








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