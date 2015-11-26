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Гитарист LAMB OF GOD : «Chris Adler в курсе, что я его люблю!»



Гитарист LAMB OF GOD Mark Morton решил прояснить недавно сказанное о своём бывшем коллеге по группе, Chris'e Adler'e:



«Chris Adler — невероятно талантливый человек и талантливый барабанщик. Мы сделали вместе огромное количество разной музыки, и я невероятно горжусь плодами нашей коллективной работы. Я неоднократно говорил это в недавних интервью, потому что я говорю серьёзно. Сайтам нужны клики, поэтому они и выставляют всё иначе».



Он добавил это в отдельном Твиттере:



«Мы с Chris'ом остаёмся на связи, и он чертовски хорошо знает, что я люблю и уважаю его».



















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