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*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
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Lamb of God

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1 окт 2022 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

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8 сен 2022 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

7 сен 2022 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Ожидайте сюрпризы»

24 авг 2022 : 		 Демонстрационное видео LAMB OF GOD

21 авг 2022 : 		 Басист LAMB OF GOD — о записи нового альбома

9 авг 2022 : 		 LAMB OF GOD открыли европейский тур

5 авг 2022 : 		 Гитарист LAMB OF GOD — о причинах отсутствия в туре

4 авг 2022 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

28 июл 2022 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

30 июн 2022 : 		 Гитарист LAMB OF GOD — о сочинении песен

10 июн 2022 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

7 июн 2022 : 		 Новый альбом LAMB OF GOD выйдет осенью

18 май 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Книжки писать — это вам не песенки петь!»

25 апр 2022 : 		 LAMB OF GOD выступили без RANDY BLYTHE и JOHN CAMPBELL

20 апр 2022 : 		 LAMB OF GOD выступили с вокалистами CHIMAIRA, IN FLAMES и TRIVIUM

5 апр 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Могу и в Чехию приехать»

1 апр 2022 : 		 Музыканты MEGADETH в кавер-версии MEGADETH от LAMB OF GOD

10 мар 2022 : 		 Как поссорились CA и ММ из LAMB OF GOD

6 мар 2022 : 		 Drum-cam от LAMB OF GOD

24 фев 2022 : 		 LAMB OF GOD в процессе записи

2 фев 2022 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD с PHIL'ом DEMMEL'ом

28 янв 2022 : 		 PHIL DEMMEL выступил с LAMB OF GOD

27 янв 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Власть толпы не изменить»

25 дек 2021 : 		 Как LAMB OF GOD спасли человека
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Концертное видео LAMB OF GOD



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"Omens", новое концертное видео группы LAMB OF GOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Omens".




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1 окт 2022
Lord Iscariah
>Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране..
Ну и пошли на хуй!!!

просмотров: 231

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