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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 32
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 21
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Lamb of God

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24 фев 2022 : 		 LAMB OF GOD в процессе записи

2 фев 2022 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD с PHIL'ом DEMMEL'ом

28 янв 2022 : 		 PHIL DEMMEL выступил с LAMB OF GOD

27 янв 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Власть толпы не изменить»

25 дек 2021 : 		 Как LAMB OF GOD спасли человека

25 ноя 2021 : 		 Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за вечер

18 ноя 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о том, как не повторить ASTROWORLD

28 окт 2021 : 		 LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур

25 окт 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я верю в науку»

12 окт 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о возвращении в тур

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

13 авг 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздадут "Sacrament"

22 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD рад сносу статуи

10 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD собирается сесть по новой

28 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Ну это же не долбаный конец!»

8 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD исполняет Принса

22 апр 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Либерал ли я?»

13 апр 2021 : 		 Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD feat FEVER 333

1 апр 2021 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

26 мар 2021 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

25 мар 2021 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 мар 2021 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

11 мар 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят»

3 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза LAMB OF GOD

19 фев 2021 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

7 фев 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздают последний альбом
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|||| сегодня

LAMB OF GOD в процессе записи



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LAMB OF GOD отправились в студию с продюсером Josh'ом Wilbur'ом (KORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM) для записи нового материала.

LAMB OF GOD Is Recording 'Slamming' New Music With Longtime Producer JOSH WILBUR





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