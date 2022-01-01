сегодня



Вокалист LAMB OF GOD: «Люди любят искать виноватых»



Вокалист LAMB OF GOD в рамках нового интервью порассуждал о том, что человечество не смогло сделать полную или хотя бы частичную перезагрузку после ужасающего опыта последних нескольких лет во время глобальной пандемии:



«Я сейчас очень напряжённо борюсь с этим, поскольку пишу новую книгу. Я работаю над новой нехудожественной книгой — я хотел писать художественную литературу, но мой агент сказал: "Тебе нужна ещё одна нехудожественная книга". И он подталкивал меня к тому, что они называют, я полагаю, "вдохновляющими мемуарами" или что-то в этом роде. Так что я пишу эту книгу, и она о различных взглядах других людей, которые я пытался внедрить в свою собственную жизнь и взять что-то из их опыта. Что-то позитивное — то, чему я научился у других людей. И было очень трудно сохранять какую-либо позитивность в течение некоторого времени. Это на самом деле так и было.



Всё становилось хуже, хуже и хуже. И я всё думал: "В чём причина этого? Почему люди ведут себя именно так?" И я полагаю, что существует культ токсичного, самовлюблённого индивидуализма, который по какой-то безумной причине заставил людей думать, что их необразованные мнения так же обоснованны, как и мнения всемирно известных экспертов. На кучу разных тем, от медицины до внешней политики и экономики. То есть я полностью отдаю себе отчёт в том, что я человек со средним уровнем интеллекта. Но я достаточно умён и эмоционально устойчив, чтобы понимать, что если я чего-то не знаю, мне нужно обратиться к кому-то умнее себя. Но я полагаю, что в сегодняшнем общественном климате люди просто не хотят с этим мириться. И они не хотят мириться с неопределённостью в своей жизни, поэтому они ищут ответы, и в итоге находят какого-нибудь чокнутого конспиролога, который даёт им очень странное, на мой взгляд, объяснение событиям, на которые нет конкретных ответов. Это как защитное покрывало для безумцев. Я полагаю, что людям не нравится чувствовать себя неуверенными, незащищёнными и тому подобное, поэтому они ищут кого-то, кто даст им ответ, который успокоит их, что ни в одной из их проблем нет их собственной вины, что виноват кто-то другой».







+1 -0



просмотров: 125

