Лидер LAMB OF GOD призывает к сочувствию



Лидер LAMB OF GOD отреагировал на известие о том, что Джо Байден будет 46 президентом США:



«"Сочувствие" 11.07.2020, Ричмонд, В.А. CNN, Fox News, MSNBC, ABC, CBS... Все крупнейшие новостные сети только что назвали президентские выборы 2020 года выигранными Джо Байденом и Камалой Харрис. Хотя это всего лишь прогнозы СМИ (ничего официального до тех пор, пока члены Коллегии выборщиков не проголосуют 14 декабря 2020 года, а затем результаты не будут объявлены на совместном заседании Конгресса 6 января 2021 года), и хотя будет много исков, поданных Дональдом Трампом, который не уступит в ближайшее время (или вообще когда-либо?), очевидно, что это ВСЁ — Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов.



В этот момент я хотел бы призвать всех, за кого бы вы ни голосовали, относиться с пониманием, говорить и действовать с некоторым сочувствием.



Эта страна была поглощена токсичной поляризацией — пришло время покончить с этой токсичностью, потому что она не вечна и ничего не принесла.



Мы все устали. У нас у всех глубокие чувства. Пришло время вести себя как взрослые люди с правильно выверенными моральными ориентирами.



Мои чувства к Президенту Трампу (и политикам в целом, если уж на то пошло) хорошо известны, но у меня нет причин злорадствовать. Это ребячество, и оно ничего не даёт. Вместо этого я буду действовать с сочувствием и надеяться, что некий уровень цивилизованности вернётся к американскому дискурсу во всех его проявлениях.



Я только что вернулся с митинга "Stop the Steal" недалеко от Капитолия, где я сделал эти снимки. Никто не был со мной груб, они с самого начала объявили, что это будет мирный протест — их право, и хотя я с ними не согласен, я поддерживаю их право — они мои соотечественники.



Эти люди будут очень расстроены — я продемонстрирую людям подобное сочувствие в надежде, что мы как-нибудь сможем найти точки соприкосновения, и что эта ужасная атмосфера, которая висит над Америкой в течение последних 4 лет, начнёт улучшаться. Это должно было произойти, или мы все облажались.



Пожалуйста, давайте все снова начнём говорить друг с другом.



Надеюсь, у вас у всех будет хороший день... А теперь я пойду кататься на сёрфе. Мир всем!»







