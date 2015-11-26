Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от ACCEPT 86
*Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN 44
*TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захва... 43
*Умер Кен Хенсли 38
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 34
[= ||| все новости группы



*

Lamb of God

*



11 ноя 2020 : 		 Лидер LAMB OF GOD призывает к сочувствию

8 окт 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я никогда не мечтал играть на стадионах»

7 окт 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нашей страной управляют не очень компетентные люди»

6 окт 2020 : 		 WILLIE ADLER: «Надеюсь, у брата все нормально»

13 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD полон оптимизма

3 сен 2020 : 		 LAMB OF GOD отыграют новый альбом в двух стрим-концертах

11 авг 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Социальная дистанция на наших концертах не сработает»

6 авг 2020 : 		 LAMB OF GOD выпустили кофе

4 авг 2020 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD — в "Shredders Of Metal"

31 июл 2020 : 		 Новые даты тура LAMB OF GOD и KREATOR

25 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Не верю, что концерты не вернутся»

21 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD в новом сериале Live Nation

20 июл 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Памятники в Ричмонде стоило бы убрать»

14 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD сторонникам Трампа: «Он и правда думает, что вы настолько тупые?»

14 июл 2020 : 		 LAMB OF GOD и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

13 июл 2020 : 		 Карантинные видео от LAMB OF GOD

30 июн 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нужна вакцина!»

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

29 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Да я не против визита в Чехию»

25 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о протестах: «Это 400 лет угнетения»

25 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA хвалит LAMB OF GOD

23 июн 2020 : 		 Карантинное видео от LAMB OF GOD

22 июн 2020 : 		 CHRIS ADLER рад услышать новый альбом LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler в курсе, что я его люблю!»

17 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Я не собираюсь извиняться за свои политические взгляды»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер LAMB OF GOD призывает к сочувствию



*
zoom
*
* *
Лидер LAMB OF GOD отреагировал на известие о том, что Джо Байден будет 46 президентом США:

«"Сочувствие" 11.07.2020, Ричмонд, В.А. CNN, Fox News, MSNBC, ABC, CBS... Все крупнейшие новостные сети только что назвали президентские выборы 2020 года выигранными Джо Байденом и Камалой Харрис. Хотя это всего лишь прогнозы СМИ (ничего официального до тех пор, пока члены Коллегии выборщиков не проголосуют 14 декабря 2020 года, а затем результаты не будут объявлены на совместном заседании Конгресса 6 января 2021 года), и хотя будет много исков, поданных Дональдом Трампом, который не уступит в ближайшее время (или вообще когда-либо?), очевидно, что это ВСЁ — Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов.

В этот момент я хотел бы призвать всех, за кого бы вы ни голосовали, относиться с пониманием, говорить и действовать с некоторым сочувствием.

Эта страна была поглощена токсичной поляризацией — пришло время покончить с этой токсичностью, потому что она не вечна и ничего не принесла.

Мы все устали. У нас у всех глубокие чувства. Пришло время вести себя как взрослые люди с правильно выверенными моральными ориентирами.

Мои чувства к Президенту Трампу (и политикам в целом, если уж на то пошло) хорошо известны, но у меня нет причин злорадствовать. Это ребячество, и оно ничего не даёт. Вместо этого я буду действовать с сочувствием и надеяться, что некий уровень цивилизованности вернётся к американскому дискурсу во всех его проявлениях.

Я только что вернулся с митинга "Stop the Steal" недалеко от Капитолия, где я сделал эти снимки. Никто не был со мной груб, они с самого начала объявили, что это будет мирный протест — их право, и хотя я с ними не согласен, я поддерживаю их право — они мои соотечественники.

Эти люди будут очень расстроены — я продемонстрирую людям подобное сочувствие в надежде, что мы как-нибудь сможем найти точки соприкосновения, и что эта ужасная атмосфера, которая висит над Америкой в течение последних 4 лет, начнёт улучшаться. Это должно было произойти, или мы все облажались.

Пожалуйста, давайте все снова начнём говорить друг с другом.

Надеюсь, у вас у всех будет хороший день... А теперь я пойду кататься на сёрфе. Мир всем!»

LAMB OF GOD



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 352

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом