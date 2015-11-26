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Lamb of God

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14 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD сторонникам Трампа: «Он и правда думает, что вы настолько тупые?»

14 июл 2020 : 		 LAMB OF GOD и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

13 июл 2020 : 		 Карантинные видео от LAMB OF GOD

30 июн 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нужна вакцина!»

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

29 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Да я не против визита в Чехию»

25 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о протестах: «Это 400 лет угнетения»

25 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA хвалит LAMB OF GOD

23 июн 2020 : 		 Карантинное видео от LAMB OF GOD

22 июн 2020 : 		 CHRIS ADLER рад услышать новый альбом LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler в курсе, что я его люблю!»

17 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Я не собираюсь извиняться за свои политические взгляды»

15 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD заявил, что METALLICA вряд ли уйдут со сцены в ближайшее время: «Они бессмертны»

11 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Art не так роботизирован, как Chris»

9 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Не выступать из-за COVID-19 — не в тюрьме сидеть»

30 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT в новом треке LAMB OF GOD

29 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о нынешней политической ситуации

29 май 2020 : 		 Тур LAMB OF GOD и KREATOR состоится не раньше 2021 года

28 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мы должны отказаться от коллегии выборщиков»

26 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не хотел писать пластинку про идиота Дональда Трампа»

24 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я был бы президентом лучше Трампа!»

19 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Дистанцирование на концертах — ну какая х****!»

16 май 2020 : 		 Обложка лимитированной версии альбома LAMB OF GOD

13 май 2020 : 		 Трейлер нового альбома LAMB OF GOD

3 май 2020 : 		 Обучающее видео от LAMB OF GOD
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|||| 14 июл 2020

Гитарист LAMB OF GOD сторонникам Трампа: «Он и правда думает, что вы настолько тупые?»



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Гитарист LAMB OF GOD Mark Morton отреагировал на сообщение Трампа, которое он сделал на прошлой неделе относительно количества заболевших COVID-19 в стране:

«В сотый раз повторю, что причина, по которой мы показываем так много случаев по сравнению с другими странами, которые и близко не справляются так же хорошо, как и мы, заключается в том, что наших тестов больше, и они лучше. Мы протестировали 40 000 000 человек. Если бы мы протестировали 20 000 000 вместо этого, то и случаев было бы вполовину меньше. НО ОБ ЭТОМ НИКТО НЕ СООБЩАЕТ!»

Некоторое время спустя Morton поделился твитом Трампа и написал:

«Должно быть, так обидно для тех, кто составляет его реальную базу поддержки, видеть подобное дерьмо. Он действительно думает, что вы настолько тупые? Чтобы ваш интеллект так сильно недооценивался снова и снова, я полагаю, оставаться верным этому режиму должно быть утомительно».

LAMB OF GOD




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

UX2


14 июл 2020, 18:10		блять чмо волосатое молчал бы уже, долбоёба кусок

dmitry.chetverov


14 июл 2020, 20:23		UX2, чмо волосатое - гражданин своей страны, имеет право на мнение, когда ты сам начнешь охуевать от того, что например у нас в стране творится (все же блять прекрасно), ты, значит, чмом таким же не будешь?)

Frostauskas


15 июл 2020, 09:27		Не ссыте, посоны, под Вовиком трон тоже шатается (один Хабаровск чего стоит), не говоря уже о Саше 3%.

Максим.Игоревич


15 июл 2020, 18:44		UX2: о, ватная шавка опять пасть открыла!


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