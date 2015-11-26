14 июл 2020



Гитарист LAMB OF GOD сторонникам Трампа: «Он и правда думает, что вы настолько тупые?»



Гитарист LAMB OF GOD Mark Morton отреагировал на сообщение Трампа, которое он сделал на прошлой неделе относительно количества заболевших COVID-19 в стране:



«В сотый раз повторю, что причина, по которой мы показываем так много случаев по сравнению с другими странами, которые и близко не справляются так же хорошо, как и мы, заключается в том, что наших тестов больше, и они лучше. Мы протестировали 40 000 000 человек. Если бы мы протестировали 20 000 000 вместо этого, то и случаев было бы вполовину меньше. НО ОБ ЭТОМ НИКТО НЕ СООБЩАЕТ!»



Некоторое время спустя Morton поделился твитом Трампа и написал:



«Должно быть, так обидно для тех, кто составляет его реальную базу поддержки, видеть подобное дерьмо. Он действительно думает, что вы настолько тупые? Чтобы ваш интеллект так сильно недооценивался снова и снова, я полагаю, оставаться верным этому режиму должно быть утомительно».











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