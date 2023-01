сегодня



Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD



Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Memento Mori"

"Ruin"

"Walk With Me In Hell"

"Resurrection Man"

"Nevermore"

"Now You've Got Something To Die For"

"Contractor"

"Omerta"

"11th Hour"

"Omens"

"Hourglass"

"512"

"Ghost Walking"

Encore:

"Vigil"

"Laid To Rest"

"Redneck"







+0 -0



просмотров: 164