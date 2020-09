13 сен 2020



Гитарист LAMB OF GOD полон оптимизма



В новом интервью для Consequence Of Sound гитарист LAMB OF GOD Willie Adler рассказал, каким он видит мир после пандемии:



«Я всё ещё преисполнен оптимизма, что мы вернёмся в состояние, которое максимально приближено к нормальному. Я не знаю, когда это произойдёт. Январь кажется слишком оптимистичным. Но я не могу позволить себе потерять надежду, так как живая музыка является очень большой частью моей жизни, как, думаю, и для многих других людей. Это прекрасный способ реализовать себя, выразить себя, даже не просто в качестве музыканта, а как личность. Не могу представить себе, что я не увижу эту толпу, не почувствую эту энергию, я даже немного боюсь этого. Мы не можем позволить себе потерять эту практику взаимодействия, обмена энергией. Тяжело думать о том, что это исчезнет навсегда. Так что я не могу позволить себе размышлять об этом. Это может показаться наивным, некоторые могут называть меня чертовски глупым за то, что я так думаю, но я не позволю себе погрязнуть в дурных мыслях».







