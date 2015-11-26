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Басист LAMB OF GOD : «Нужна вакцина!»



Басист LAMB OF GOD John Campbell в недавнем интервью ответил на вопрос, когда коллектив сможет отправиться на гастроли:



«Позвольте мне сначала заметить, что я одиночка, но для того, чтобы мне было комфортно, когда тысячи людей собираются на наши выступления, необходима вакцина. Мы не можем подвергать людей опасности, мы не можем продолжать распространять [вирус].



Мне кажется, что с этим очень просто справиться, но не похоже, что мы как люди на самом деле это делаем».

















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