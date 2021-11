сегодня



Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за вечер



По сообщению Pollstar, на "The Metal Tour Of The Year" — MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM и HATEBREED — было продано 171 365 билетов, отыграно 24 концерта, что означает, что среднее число билетов превышает семь тысяч. Турне, которое принесло чуть менее 8 миллионов долларов, проходило в основном в амфитеатрах, включая FivePoint Amphitheater в Ирвине, Калифорния, где было продано более 10 000 билетов, и Soaring Eagle Amphitheater в Маунт Плезант, Мичиган, где четыре группы выступили перед более чем 11 000 поклонников.







