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Lamb of God

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25 ноя 2021 : 		 Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за вечер

18 ноя 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о том, как не повторить ASTROWORLD

28 окт 2021 : 		 LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур

25 окт 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я верю в науку»

12 окт 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о возвращении в тур

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

13 авг 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздадут "Sacrament"

22 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD рад сносу статуи

10 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD собирается сесть по новой

28 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Ну это же не долбаный конец!»

8 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD исполняет Принса

22 апр 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Либерал ли я?»

13 апр 2021 : 		 Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD feat FEVER 333

1 апр 2021 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

26 мар 2021 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

25 мар 2021 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 мар 2021 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

11 мар 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят»

3 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза LAMB OF GOD

19 фев 2021 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

7 фев 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздают последний альбом

7 янв 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мне пришлось объяснять выросшим в коммунистической Чехословакии судьям, что такое стейдждайвинг и мош»

17 дек 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о жизни на карантине

14 дек 2020 : 		 LAMB OF GOD выпускают новый кофе

11 ноя 2020 : 		 Лидер LAMB OF GOD призывает к сочувствию

8 окт 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я никогда не мечтал играть на стадионах»
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Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за вечер



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По сообщению Pollstar, на "The Metal Tour Of The Year" — MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM и HATEBREED — было продано 171 365 билетов, отыграно 24 концерта, что означает, что среднее число билетов превышает семь тысяч. Турне, которое принесло чуть менее 8 миллионов долларов, проходило в основном в амфитеатрах, включая FivePoint Amphitheater в Ирвине, Калифорния, где было продано более 10 000 билетов, и Soaring Eagle Amphitheater в Маунт Плезант, Мичиган, где четыре группы выступили перед более чем 11 000 поклонников.

MEGADETH + LAMB OF GOD



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

AlexTronenko


25 ноя 2021, 13:26		меня всегда интересовало, когда такая туева куча групп на одном концерте, сколько они по времени идут. Вот например прощальный тур слеера, на разогреве 4 или 5 групп было, если каждая играет минут по 45, с перерывами, это что концерт часов 5-6 идет?

thoxic_ololost


25 ноя 2021, 13:47		группы, которые разогревают играют ~40мин-1час
хедлайнер - 1,30-2ч

это если судить по таким мероприятиям у нас, тот же слеер+антракс

Darkside.ru Member

Starbreaker


25 ноя 2021, 13:48		Ну в целом, да.

Но и в России обычный клубный концерт западной группы, на который организатор пропихнул два-три отечественных таланта, начинается в пять и до двенадцати-часу ночи только так)

olly71


25 ноя 2021, 14:03		Ну судя по видео на ютубе концерт хедланеров этого тура Мегадет длился 1 ч 30 м . И если кому интересно во время этого тура Мастейн платил своим музыкантам по 2500 долларов в неделю каждому. То есть за полтора месячный тур каждый заработал по 15 000 баксов.

thoxic_ololost


25 ноя 2021, 15:28		фига
если верить дрочиле-младшенькому, вне студии/туров они бабок вообще не видят
так что не особо густо получается

Санчез


25 ноя 2021, 15:30
thoxic_ololost, Мастейн деньги палучаеца зажал, или что?

thoxic_ololost


25 ноя 2021, 15:50		Санчез, я хз, зажал или нет. Но как то не густо, кмк. И как то обидно, что ты там вокруг этой девки прыгаешь, а платят тебе тока за гиги и часы в студии.

father


25 ноя 2021, 15:55		За репы наверняка тоже платят, да и по русским деньгам больше миллиона за полтора месяца работы это вполне неплохо, учитывая, что это не мудацкий говноофис или завод, а трэш, угар и содомия. Ещё и полтора месяца тебя везде возят, кормят и поят, то есть ты после тура с мультом и нулём расходов отправляешься домой отдыхать. А если контраргументом является "Мастейн - мудак", так на обычной работе такие мудаки сплошь и рядом, только вот 15 тысяч долларов за 24 рабочих дня не все торопятся платить.

thoxic_ololost


25 ноя 2021, 16:04		father,  переводить на наши бабки это не оч классный вариант
мне кажется в их ценах 15к за 1,5месяца в топ-группе - это как то маловато.
но я без негатива, чисто мнение.


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