4 авг 2022



Видео с текстом от LAMB OF GOD



LAMB OF GOD опубликовали официальное видео с текстом на песню "Omens". Эта песня взята из альбома "Omens".



Трек-лист:



01. Nevermore

02. Vanishing

03. To The Grave

04. Ditch

05. Omens

06. Gomorrah

07. Ill Designs

08. Grayscale

09. Denial Mechanism

10. September Song







