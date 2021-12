сегодня



Как LAMB OF GOD спасли человека



Поклонник LAMB OF GOD, который зарегистрировался в кампании Be The Match по поводу возможности донорства костного мозга после прослушивания EP группы "The Duke", стал партнером 65-летнего больного лейкемией. Заглавный трек "The Duke" был вдохновлен судьбой фаната LAMB OF GOD по имени Уэйн Форд, у которого в 2010 году была диагностирована лейкемия, и он умер пять лет спустя в возрасте 33 лет. В рамках выпуска EP LAMB OF GOD объединились с некоммерческой организацией Be The Match, национальным регистром доноров костного мозга, в котором врачи ежедневно ищут подходящие кандидатуры для своих пациентов, чтобы привлечь внимание к необходимости доноров костного мозга.



Вокалист группы, Randy Blythe поделился историей Todd'a Seaman'a в Инстаграм, с который вы можете ознакомиться ниже.





