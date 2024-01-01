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*Возвращение THE KOVENANT 27
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 25
*Новое видео THE HALO EFFECT 16
*Лидер THERION о планах на будущее 14
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 14
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Lamb of God

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ART CRUZ о сложностях прихода в LAMB OF GOD



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В рамках недавней беседы у ART'a CRUZ'a спросили, что было самым сложным придя в LAMB OF GOD — это было "что-то техническое, например, разучивание партий, или это было "общение с фанатами, которые придерживаются мнения о старой конфигурации группы":

»Это комбинация того и другого. Я был очень уверен в своей технике игры, и не из-за эгоизма. Я просто был очень уверен в том, на каком уровне находится мое мастерство. Я долгое время гастролировал в самых разных направлениях - от местных групп до продажи товаров для групп, от водителя до простого парня, который "позволяет мне помочь", до игры в группах, сна на полу и прочего. Но дело было не в этом - дело было не в игре, я был достаточно уверен в своей технике. Это был вызов фанатам. Это важно. И это касается любого человека. Ты —Jason Newsted, ты — Robert Trujillo; это безумие, как они выходили на сцену и доказывали фанатам, что они то, что нужно. И ты не задумываешься об этом до тех пор, пока оно не станет для тебя реальностью, и тебя не разнесут по социальным сетям, и ты не испытаешь это на себе. И это, пожалуй, самые сложные моменты. Но с группой и братством, которые у меня есть, они провели меня, в буквальном смысле — без каламбура — провели меня через ад и помогли увидеть меня с другой стороны, так что мне больше не нужно обращать на это внимание. И я не обращаю. Я здесь, чтобы вдохновлять. Это моя единственная цель в этом мире — показать вам, откуда я пришел — мои уязвимые места, мои слабости, и показать вам, как я расту благодаря окружению и делаю все возможное, чтобы оставаться на этой позиции. И, к счастью, сейчас я нахожусь в лучшем положении, чем раньше. Было трудно пройти через все это, чувак. Но, к счастью, теперь стало гораздо легче. Да, я просто не захожу в [социальные сети]. Как-то так».




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