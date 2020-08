сегодня



Бывший барабанщик LAMB OF GOD — в "Shredders Of Metal"



Бывший барабанщик LAMB OF GOD Chris Adler стал звёздным судьёй в телешоу Banger TV "Shredders Of Metal", в котором начинают восемь барабанщиков, а далее — по принципу горца. Первые шесть эпизодов доступны ниже.











































