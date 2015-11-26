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Lamb of God

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8 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD исполняет Принса

22 апр 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Либерал ли я?»

13 апр 2021 : 		 Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD feat FEVER 333

1 апр 2021 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

26 мар 2021 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

25 мар 2021 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 мар 2021 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

11 мар 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят»

3 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза LAMB OF GOD

19 фев 2021 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

7 фев 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздают последний альбом

7 янв 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мне пришлось объяснять выросшим в коммунистической Чехословакии судьям, что такое стейдждайвинг и мош»

17 дек 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о жизни на карантине

14 дек 2020 : 		 LAMB OF GOD выпускают новый кофе

11 ноя 2020 : 		 Лидер LAMB OF GOD призывает к сочувствию

8 окт 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я никогда не мечтал играть на стадионах»

7 окт 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нашей страной управляют не очень компетентные люди»

6 окт 2020 : 		 WILLIE ADLER: «Надеюсь, у брата все нормально»

13 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD полон оптимизма

3 сен 2020 : 		 LAMB OF GOD отыграют новый альбом в двух стрим-концертах

11 авг 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Социальная дистанция на наших концертах не сработает»

6 авг 2020 : 		 LAMB OF GOD выпустили кофе

4 авг 2020 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD — в "Shredders Of Metal"

31 июл 2020 : 		 Новые даты тура LAMB OF GOD и KREATOR

25 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Не верю, что концерты не вернутся»

21 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD в новом сериале Live Nation
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Вокалист LAMB OF GOD исполняет Принса



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"Two Minutes To Late Night" вернулись с новым кавером — на этот раз на песню Принса "I Would Die 4 U". Состав исполнителей был следующий:

* Randy Blythe (LAMB OF GOD)

* Walter Schreifels (GORILLA BISCUITS, QUICKSAND, RIVAL SCHOOLS)

* Urian V. Hackney (ROUGH FRANCIS, THE ARMED)

* Rachel Rosen (MOST PRECIOUS BLOOD, INDECISION)

* Bo Lueders (HARM'S WAY)

* Jeffrey Eaton (MODERN LIFE IS WAR)

* Christina Michelle (GOUGE AWAY)

* Dwid Hellion (INTEGRITY, VERMAPYRE)

* Brody King (GOD'S HATE)

* Djamila Azzouz (ITHACA)

* Lisa Mungo (FILTH IS ETERNAL, HE WHOSE OX IS GORED, DAUGHTERS)

* Dimitri Minakakis (THE DILLINGER ESCAPE PLAN)

* Shawna Potter (WAR ON WOMEN)

* James Muñoz (THE BLED, XED OUT)

* Miss Eaves

* Jenna Pup (THE HIRS COLLECTIVE)

* Ryan Bland (ACHE)

* Mike Lennon (HEALTHY SCRATCH)

* Peter Bruno (TYRANNOSAUR)

* Malachi Kies (DOGMEAT, Gwarsenio's old band)

* Jordan Olds (a.k.a. Gwarsenio Hall)

Watch LAMB OF GOD's RANDY BLYTHE Sing PRINCE's 'I Would Die 4 U'





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