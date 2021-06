сегодня



Вокалист LAMB OF GOD исполняет Принса



"Two Minutes To Late Night" вернулись с новым кавером — на этот раз на песню Принса "I Would Die 4 U". Состав исполнителей был следующий:



* Randy Blythe (LAMB OF GOD)



* Walter Schreifels (GORILLA BISCUITS, QUICKSAND, RIVAL SCHOOLS)



* Urian V. Hackney (ROUGH FRANCIS, THE ARMED)



* Rachel Rosen (MOST PRECIOUS BLOOD, INDECISION)



* Bo Lueders (HARM'S WAY)



* Jeffrey Eaton (MODERN LIFE IS WAR)



* Christina Michelle (GOUGE AWAY)



* Dwid Hellion (INTEGRITY, VERMAPYRE)



* Brody King (GOD'S HATE)



* Djamila Azzouz (ITHACA)



* Lisa Mungo (FILTH IS ETERNAL, HE WHOSE OX IS GORED, DAUGHTERS)



* Dimitri Minakakis (THE DILLINGER ESCAPE PLAN)



* Shawna Potter (WAR ON WOMEN)



* James Muñoz (THE BLED, XED OUT)



* Miss Eaves



* Jenna Pup (THE HIRS COLLECTIVE)



* Ryan Bland (ACHE)



* Mike Lennon (HEALTHY SCRATCH)



* Peter Bruno (TYRANNOSAUR)



* Malachi Kies (DOGMEAT, Gwarsenio's old band)



* Jordan Olds (a.k.a. Gwarsenio Hall)













