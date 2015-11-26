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Lamb of God

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28 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Ну это же не долбаный конец!»

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26 мар 2021 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

25 мар 2021 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 мар 2021 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

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19 фев 2021 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

7 фев 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздают последний альбом

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17 дек 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о жизни на карантине

14 дек 2020 : 		 LAMB OF GOD выпускают новый кофе

11 ноя 2020 : 		 Лидер LAMB OF GOD призывает к сочувствию

8 окт 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я никогда не мечтал играть на стадионах»

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6 окт 2020 : 		 WILLIE ADLER: «Надеюсь, у брата все нормально»

13 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD полон оптимизма

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11 авг 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Социальная дистанция на наших концертах не сработает»

6 авг 2020 : 		 LAMB OF GOD выпустили кофе

4 авг 2020 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD — в "Shredders Of Metal"

31 июл 2020 : 		 Новые даты тура LAMB OF GOD и KREATOR

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Вокалист LAMB OF GOD: «Ну это же не долбаный конец!»



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Вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe в программе "Stoke The Fire" поделился соображением, насколько важно сохранять позитивный настрой во время пандемии:

«Вся эта история с пандемией — и я не пытаюсь показаться м***ком, потому что люди потеряли имущество, люди умирали, и это было тяжело для людей эмоционально, финансово, психически, всё это было тяжело — но когда ты был в тюрьме, сидишь в своём доме в течение года с Netflix и можешь выйти, когда захочешь... Ты всё ещё можешь купить продукты. Ты всё ещё можешь заказать всякую хрень на Amazon и получить её с доставкой в свой грёбаный дом. Ты можешь играть в Xbox. Можешь делать что угодно. Даже если у тебя нет денег на подобные вещи, ты можешь выйти на улицу, прогуляться и позаниматься спортом. По сравнению с тюрьмой это не такая уж большая проблема, просто не такая. Я не преуменьшаю серьёзность всего этого, но это не конец света — и близко нет.

И ещё одна вещь, и это моё любимое замечание; не хочу показаться негативным, но я просто выскажусь по этому поводу. Если есть одна фраза, которую я мог бы убрать из английского языка, пока все не научатся использовать её правильно — под страхом смерти, правильно использовать это слово — "беспрецедентный". Весь прошлый год — "эта беспрецедентная пандемия", "эта беспрецедентная политическая суматоха", "это беспрецедентное". Нет, ничего из этого не является беспрецедентным. Даже в Америке за последние сто лет — у нас были безумные политические деятели; у нас была эпидемия испанского гриппа; у нас, конечно, были и более смертоносные пандемии; у нас были стихийные бедствия; у нас была экономическая депрессия. Моя бабушка выросла во время неё; ей сто лет. У нас раньше бывали безумные и неистовые случаи накопления туалетной бумаги — в 70-х годах. Джонни Карсон пошутил в "The Tonight Show" во время дефицита газа в 70-х годах, когда я был ещё маленьким, он сказал: "Теперь на полках нет туалетной бумаги". Это вызвало четырехмесячную нехватку туалетной бумаги и жестокие запасы. Так что всё это не является беспрецедентным.

Когда вы говорите о восприятии, когда вы отступаете от близорукого видения, которое даёт нам современная эпоха, где есть только сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас — и смотрите на картину шире, то можете с полным правом говорить: "Хорошо, человечество уже проходило через это дерьмо". С гораздо меньшими технологиями, с гораздо меньшим количеством коммуникационных устройств.

Это не Чёрная чума — близко нет. И мы пройдём через это. Поэтому важно сохранять способность смотреть в будущее по отношению к подобным вещам. И я считаю, что для этого следует обратиться к истории».

LAMB OF GOD





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


28 июн 2021, 11:15		Как же за*бал этот Буpатино. Вот таких, как он, вообще не жалко.


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