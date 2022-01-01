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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Новое видео CREMATORY 14
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*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Lamb of God

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Музыканты MEGADETH в кавер-версии MEGADETH от LAMB OF GOD



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LAMB OF GOD представили видео на собственное прочтение композиции MEGADETH "Wake Up Dead" пригласив в качестве гостей весь состав MEGADETH.

Dave: «Мы получили огромное удовольствие, играя с LAMB OF GOD на их версии песни "Wake Up Dead". Почти так же весело, как нам будет играть каждый вечер в "The Metal Tour Of The Year". Я с нетерпением жду встречи со всеми!».

Randy: «Первая часть "The Metal Tour Of The Year" в 2021 году прошла просто великолепно, и мы собираемся снова отправиться в путь. Что может быть лучше для начала тура, чем небольшой межгрупповой джем-сейшн? Все девять участников MEGADETH и LAMB OF GOD исполняют классику трэша "Wake Up Dead". Сделайте погромче, и увидимся на концертах!».

Mark: «"Wake Up Dead" была очень важной песней для меня, начинающего молодого гитариста. Это была одна из первых песен, с которой началась моя пожизненная любовь к трэш-металлу, и она помогла мне понять, что, хотя соло может быть увлекательным, моя верность только риффам! Так что вы можете себе представить, как волнительно было для LAMB исполнить эту легендарную песню вместе с Dave'ом и остальными ребятами из MEGADETH. Это поистине огромная честь. Мы все получили огромное удовольствие от совместной работы, и я полагаю, что вы слышите эту энергию в треке. Надеюсь, всем понравится, и мы с нетерпением ждем встречи с вами в "The Metal Tour Of The Year"!»

LAMB OF GOD Releases Music Video For Cover Of MEGADETH's 'Wake Up Dead' Featuring DAVE MUSTAINE





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