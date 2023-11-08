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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*KERRY KING вернётся в 2024! 23
*Новое видео KING DIAMOND 22
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Lamb of God

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8 ноя 2023 : 		 LAMB OF GOD о первом круизе с утопленником

9 окт 2023 : 		 Документальный фильм от LAMB OF GOD

7 окт 2023 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

23 сен 2023 : 		 Drum-cam от LAMB OF GOD

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

26 июл 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не нервничаю, выходя на сцену»

18 июл 2023 : 		 Дрон-видео от LAMB OF GOD

14 июл 2023 : 		 Вокалиста LAMB OF GOD постригли

22 июн 2023 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD назвал CARLOS'a SANTANA'y любимым барабанщиком

16 мар 2023 : 		 Любимки вокалиста LAMB OF GOD

23 фев 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «LAMB OF GOD помогли перезапустить трэш-металл»

18 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

10 янв 2023 : 		 LAMB OF GOD не исключают отметить юбилей "As The Palaces Burn"

31 дек 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о том, что самое сложное в группе

30 дек 2022 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

29 дек 2022 : 		 Демонстрационное видео от LAMB OF GOD

19 дек 2022 : 		 Гитарист LAMB OF GOD по-прежнему считает вокалиста одним из лучших

17 дек 2022 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

19 ноя 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD работает над двумя книгами

9 ноя 2022 : 		 LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур

25 окт 2022 : 		 Вокалист FIT FOR AN AUTOPSY присоединился на сцене к LAMB OF GOD

22 окт 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Сколько смогу, столько смогу»

19 окт 2022 : 		 Студийное видео LAMB OF GOD

19 окт 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Люди любят искать виноватых»

13 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

11 окт 2022 : 		 LAMB OF GOD в три гитары
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|||| сегодня

LAMB OF GOD о первом круизе с утопленником



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LAMB OF GOD опубликовали видео о первом круизе Headbangers Boat, с которого не всем удалось вернуться домой.

По словам представителя круизной компании Norwegian Cruise Line, инцидент произошел утром в пятницу, 3 ноября, когда судно Norwegian Pearl проходило вблизи Багамских островов, возвращаясь в порт Майами. По информации Cruise Hive, были оперативно начаты поиски пропавшего 41-летнего пассажира, однако девять часов спустя капитан Norwegian Pearl был вынужден отменить поисково-спасательную операцию, и судно вернулось на курс в Майами.




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8 ноя 2023
M
Mad Katz
"Что погулять мог - да, цыгане, опять же..."

просмотров: 194

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