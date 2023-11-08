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LAMB OF GOD о первом круизе с утопленником



LAMB OF GOD опубликовали видео о первом круизе Headbangers Boat, с которого не всем удалось вернуться домой.



По словам представителя круизной компании Norwegian Cruise Line, инцидент произошел утром в пятницу, 3 ноября, когда судно Norwegian Pearl проходило вблизи Багамских островов, возвращаясь в порт Майами. По информации Cruise Hive, были оперативно начаты поиски пропавшего 41-летнего пассажира, однако девять часов спустя капитан Norwegian Pearl был вынужден отменить поисково-спасательную операцию, и судно вернулось на курс в Майами.







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