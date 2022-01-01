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*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 11
*Новое видео BEHEMOTH 11
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Lamb of God

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18 май 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Книжки писать — это вам не песенки петь!»

25 апр 2022 : 		 LAMB OF GOD выступили без RANDY BLYTHE и JOHN CAMPBELL

20 апр 2022 : 		 LAMB OF GOD выступили с вокалистами CHIMAIRA, IN FLAMES и TRIVIUM

5 апр 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Могу и в Чехию приехать»

1 апр 2022 : 		 Музыканты MEGADETH в кавер-версии MEGADETH от LAMB OF GOD

10 мар 2022 : 		 Как поссорились CA и ММ из LAMB OF GOD

6 мар 2022 : 		 Drum-cam от LAMB OF GOD

24 фев 2022 : 		 LAMB OF GOD в процессе записи

2 фев 2022 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD с PHIL'ом DEMMEL'ом

28 янв 2022 : 		 PHIL DEMMEL выступил с LAMB OF GOD

27 янв 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Власть толпы не изменить»

25 дек 2021 : 		 Как LAMB OF GOD спасли человека

25 ноя 2021 : 		 Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за вечер

18 ноя 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о том, как не повторить ASTROWORLD

28 окт 2021 : 		 LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур

25 окт 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я верю в науку»

12 окт 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о возвращении в тур

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

13 авг 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздадут "Sacrament"

22 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD рад сносу статуи

10 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD собирается сесть по новой

28 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Ну это же не долбаный конец!»

8 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD исполняет Принса

22 апр 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Либерал ли я?»

13 апр 2021 : 		 Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD feat FEVER 333

1 апр 2021 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD
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Вокалист LAMB OF GOD: «Книжки писать — это вам не песенки петь!»



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Randy Blythe в рамках недавней беседы ответил на вопрос, чем написание книги отличается от сочинения текстов для песен:

«Это две большие разницы — две совершенно разные вещи. Я всегда говорю, что написание книги делает написание альбома похожим на посещение детского сада. Это гораздо более интенсивная, гораздо более продолжительная и гораздо более нервная, длительная творческая работа. Конечно, в этом есть свои плюсы и минусы. И больше всего мне, как ленивому бездельнику, не нравится то, что мне приходится делать всё самому. Если в книге будет что-то плохое или она не получит признания, я не смогу свалить это на своих товарищей по группе. Потому что у нас демократия — у нас реальная демократия — и если кто-то чём-то недоволен, мы не будем двигаться дальше в творческом плане, если они настроены категорично. Тем не менее, мы идём на многие компромиссы друг с другом, чтобы работать как группа. Так что если мне что-то не нравится в одной из наших песен, или на альбоме, или в песне, которая мне не очень нравится, но остальным ребятам песня нравится, я говорю: "Ну и ладно. Пусть будет так". Это часть коллективной работы. А потом, если песня выйдет, а мне она всё равно не понравится, я могу с полным правом сказать: "Ну это было их решение, не моё". Когда вы пишете книгу, если вы что-то испортили, или что-то не получилось, или что-то позже вы просматриваете и оно не прошло проверку, то это уже на вашей совести. Так что написание немного более нервное занятие. Нет, наоборот, это то, что мне нравится, потому что мне не нужно выплёскивать свои идеи на кого-то другого. Я говорю именно то, что хочу сказать, без необходимости проходить через какой-либо процесс фильтрации с кем-либо ещё — это только я. Так что в некотором смысле это гораздо более творческий процесс — или скорее чисто творческий процесс, я бы сказал так, — потому что есть только ты и чистый лист. Но это действует на нервы — это действительно так. Кроме того, с возрастом мне всё больше и больше нравится тишина, а писательство — это очень тихое и уединённое занятие, по крайней мере, для меня. Так что я наслаждаюсь процессом. Мои уши не звенят после написания книги, но они точно звенят после сочинения альбома».




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