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Вокалист LAMB OF GOD: «Книжки писать — это вам не песенки петь!»



Randy Blythe в рамках недавней беседы ответил на вопрос, чем написание книги отличается от сочинения текстов для песен:



«Это две большие разницы — две совершенно разные вещи. Я всегда говорю, что написание книги делает написание альбома похожим на посещение детского сада. Это гораздо более интенсивная, гораздо более продолжительная и гораздо более нервная, длительная творческая работа. Конечно, в этом есть свои плюсы и минусы. И больше всего мне, как ленивому бездельнику, не нравится то, что мне приходится делать всё самому. Если в книге будет что-то плохое или она не получит признания, я не смогу свалить это на своих товарищей по группе. Потому что у нас демократия — у нас реальная демократия — и если кто-то чём-то недоволен, мы не будем двигаться дальше в творческом плане, если они настроены категорично. Тем не менее, мы идём на многие компромиссы друг с другом, чтобы работать как группа. Так что если мне что-то не нравится в одной из наших песен, или на альбоме, или в песне, которая мне не очень нравится, но остальным ребятам песня нравится, я говорю: "Ну и ладно. Пусть будет так". Это часть коллективной работы. А потом, если песня выйдет, а мне она всё равно не понравится, я могу с полным правом сказать: "Ну это было их решение, не моё". Когда вы пишете книгу, если вы что-то испортили, или что-то не получилось, или что-то позже вы просматриваете и оно не прошло проверку, то это уже на вашей совести. Так что написание немного более нервное занятие. Нет, наоборот, это то, что мне нравится, потому что мне не нужно выплёскивать свои идеи на кого-то другого. Я говорю именно то, что хочу сказать, без необходимости проходить через какой-либо процесс фильтрации с кем-либо ещё — это только я. Так что в некотором смысле это гораздо более творческий процесс — или скорее чисто творческий процесс, я бы сказал так, — потому что есть только ты и чистый лист. Но это действует на нервы — это действительно так. Кроме того, с возрастом мне всё больше и больше нравится тишина, а писательство — это очень тихое и уединённое занятие, по крайней мере, для меня. Так что я наслаждаюсь процессом. Мои уши не звенят после написания книги, но они точно звенят после сочинения альбома».







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