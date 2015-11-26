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Lamb of God

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Гитарист LAMB OF GOD: «Мы работаем над новым материалом, от которого я тащусь»



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Гитарист LAMB OF GOD Mark Morton рассказал Full Metal Jackie о работе надо новым материалом:

«LAMB OF GOD трудятся в поте лица. Сейчас мы работаем над новым материалом, от которого я тащусь. Я только что провёл несколько сессий с Willie (Adler'ом, гитаристом), мы сочиняли новые песни. От новым материала исходит крутейшая энергетика. Так что LAMB OF GOD работают на полную катушку. Нам предстоят совместные концерты — мы уже объявили о некоторых из них на этот год, а будет ещё больше. Материала будет довольно много. Так что недостатка в материале LAMB OF GOD в этом году не будет».



MARK MORTON On LAMB OF GOD:




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


8 фев 2019, 11:56		Да, подзатянулась пауза между альбомами.


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