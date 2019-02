сегодня



Гитарист LAMB OF GOD : «Мы работаем над новым материалом, от которого я тащусь»



Гитарист LAMB OF GOD Mark Morton рассказал Full Metal Jackie о работе надо новым материалом:



«LAMB OF GOD трудятся в поте лица. Сейчас мы работаем над новым материалом, от которого я тащусь. Я только что провёл несколько сессий с Willie (Adler'ом, гитаристом), мы сочиняли новые песни. От новым материала исходит крутейшая энергетика. Так что LAMB OF GOD работают на полную катушку. Нам предстоят совместные концерты — мы уже объявили о некоторых из них на этот год, а будет ещё больше. Материала будет довольно много. Так что недостатка в материале LAMB OF GOD в этом году не будет».















