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*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 58
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 36
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 36
*Возвращение THE KOVENANT 28
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 25
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Lamb of God

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Видео с выступления LAMB OF GOD



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Видео с выступления LAMB OF GOD, которое состоялось третьего февраля на разогреве у PANTERA, доступно для просмотра ниже:

01. Vigil
02. Walk With Me In Hell
03. Memento Mori
04. Ruin
05. Hourglass
06. Contractor
07. Now You've Got Something To Die For
08. Laid To Rest
09. Redneck




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