сегодня



Видео с выступления LAMB OF GOD



Видео с выступления LAMB OF GOD, которое состоялось третьего февраля на разогреве у PANTERA, доступно для просмотра ниже:



01. Vigil

02. Walk With Me In Hell

03. Memento Mori

04. Ruin

05. Hourglass

06. Contractor

07. Now You've Got Something To Die For

08. Laid To Rest

09. Redneck







+0 -0



просмотров: 65

