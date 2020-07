сегодня



Гитарист LAMB OF GOD : «Не верю, что концерты не вернутся»



Гитарист LAMB OF GOD Willie Adler в недавней беседе с No Cover TV ответил на вопрос о том, каким он видит туровую жизнь в мире после пандемии:



«Не могу представить, что в какой-то момент живая музыка не вернётся. Скорее всего, это займёт какое-то время, и, как я уже говорил жене, я думаю, что мы, вероятно, находимся в самом конце списка тех, кто сможет вернуться к работе. Мы собираем людей на площадках, так что да — это своего рода попадос. И да — есть какая-то моя часть, которая немного напугана происходящим, но в то же время это такая огромная часть жизни — музыка — что я не могу представить себе, чтобы не было какого-то подобия живой музыки, гастролей и всего такого. Будет это в конце этого года или в следующем году — я точно не знаю. Но я твёрдо верю, что в какой-то момент мы вернёмся к нормальной жизни!»













