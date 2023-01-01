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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 77
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 10
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
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Lamb of God

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16 мар 2023 : 		 Любимки вокалиста LAMB OF GOD

23 фев 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «LAMB OF GOD помогли перезапустить трэш-металл»

18 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

10 янв 2023 : 		 LAMB OF GOD не исключают отметить юбилей "As The Palaces Burn"

31 дек 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о том, что самое сложное в группе

30 дек 2022 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

29 дек 2022 : 		 Демонстрационное видео от LAMB OF GOD

19 дек 2022 : 		 Гитарист LAMB OF GOD по-прежнему считает вокалиста одним из лучших

17 дек 2022 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

19 ноя 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD работает над двумя книгами

9 ноя 2022 : 		 LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур

25 окт 2022 : 		 Вокалист FIT FOR AN AUTOPSY присоединился на сцене к LAMB OF GOD

22 окт 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Сколько смогу, столько смогу»

19 окт 2022 : 		 Студийное видео LAMB OF GOD

19 окт 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Люди любят искать виноватых»

13 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

11 окт 2022 : 		 LAMB OF GOD в три гитары

7 окт 2022 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

1 окт 2022 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

25 сен 2022 : 		 WILLIE ADLER остаётся членом LAMB OF GOD, какие могут быть вопросы?

15 сен 2022 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «Randy — отличный фронтмен!»

8 сен 2022 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

7 сен 2022 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Ожидайте сюрпризы»

24 авг 2022 : 		 Демонстрационное видео LAMB OF GOD

21 авг 2022 : 		 Басист LAMB OF GOD — о записи нового альбома

9 авг 2022 : 		 LAMB OF GOD открыли европейский тур
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Любимки вокалиста LAMB OF GOD



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В рамках недавней беседы с Impericon вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe назвал три любимые страны, книги, места, записи, концерта, фильма, людей, вдохновивших его, вещи, которые он хотел бы узнать раньше, предметы для тура и собственные песни — видео доступно ниже.




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