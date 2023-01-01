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Любимки вокалиста LAMB OF GOD



В рамках недавней беседы с Impericon вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe назвал три любимые страны, книги, места, записи, концерта, фильма, людей, вдохновивших его, вещи, которые он хотел бы узнать раньше, предметы для тура и собственные песни — видео доступно ниже.







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