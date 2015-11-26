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Вокалист LAMB OF GOD : «Власть толпы не изменить»



Randy Blythe в рамках недавнего интервью обсудил создание «параллельных вселенных» благодаря социальным сетям:



«Каждый интерпретирует реальность субъективно, но существует объективная реальность. И она, похоже, была выброшена в форточку. И я считаю, что когда людям предъявляют факты, которые идут вразрез с системой убеждений, которую они выстроили вокруг своей личности, вокруг своих политических убеждений, они не останавливаются и не говорят: "Хм, может быть, я не прав". Я считаю, что они испытывают сильнейший когнитивный диссонанс. И метод, при помощи которого они справляются с этим, — просто игнорирование фактов. И мы часто видим это в последнее время: "Этого не было"; "Я никогда этого не говорил"; бла-бла-бла. Это, типа, да, было. Это легко доказуемые вещи. Достоверность очень важна. Она реально существует. Но в последнее время она, кажется, выброшена в мусорное ведро. И я определённо уверен, что социальные сети способствовали этому».



Он также затронул вопрос о том, что наблюдается всплеск отрицания науки в то время, когда нам необходимо следовать научно обоснованным методам, если мы хотим найти выход из сложившейся ситуации с пандемией:



«Я полагаю, что в случае с пандемией коронавируса мы столкнулись с одной проблемой: поскольку наука в этой области новая и несовершенная, а наука — это процесс, она развивается... Когда вы получаете дополнительные знания, дополнительные данные для анализа, вы обретаете большее понимание. Наука не имеет всех ответов в любой момент времени; это процесс. Учитывая всё вышесказанное, я никогда не думал, что увижу такую демонизацию науки, которую я наблюдаю сейчас. Но процесс нарастает. Поэтому я полагаю, что людям трудно принять и понять, глядя на людей, занимающих руководящие посты, когда те, кто их занимает, говорят: "Я не знаю. Мы должны провести больше исследований". И я считаю, что именно это привело к появлению теории заговора, потому что люди просто не хотят понять простой факт: "Эй, у нас сейчас нет всех ответов. Я знаю, что это отстой. Но мы должны держаться и ждать"».



На вопрос, что, по его мнению, нужно сделать, чтобы избавить нас от нынешнего положения дел, Blythe ответил следующее:



«Я пришёл к выводу, что есть вопросы, которые не были заданы. И отчасти, лично мне приходится следить за своими предубеждениями и суждениями. Но когда люди думают о реальности совершенно иначе, чем вы, в некоторых областях, я считаю важным, если у вас есть возможность, спросить этих людей: "Почему вы так думаете? Почему ты так чувствуешь?" вместо того, чтобы просто сказать: "Ты чёртов идиот" или списать их со счётов. Потому что существует огромное количество факторов, которые привели людей к этой системе убеждений. Не было такого, чтобы они в один прекрасный день проснулись и решили: "Я не собираюсь доверять науке". Что-то привело их к этому. Поэтому я считаю, что это достижимо только на индивидуальном уровне.



Мы говорили о психологии толпы или групповой психологии. Моя работа заключается в том, чтобы выступать перед большими аудиториями, а также я находился при больших скоплениях людей в довольно спорных ситуациях, когда групповой менталитет брал верх. Невозможно изменить мнение толпы. Если происходят беспорядки, вы не можете ворваться в середину беспорядков и сказать: "Эй, все, чего вы бунтуете? Это неправильно. Вы не должны этого делать". Вы не можете изменить сознание этого массового организма, которым он и становится. Но если вы можете поговорить с отдельным человеком и сказать: "Почему ты злишься? Из-за чего ты расстроен? Что заставляет тебя выражать себя таким образом?" и провести откровенный разговор и, возможно, представить свою точку зрения, альтернативный взгляд на происходящее, может быть, вы сможете договориться о чём-то промежуточном. И это может произойти только на индивидуальной основе. Я могу встать и выплеснуть свои идеи о реальности перед толпой, и это будут либо люди, которые уже согласны с тем, во что я верю, и таким образом я буду проповедовать обращённым, либо это будет кучка людей, бросающих в меня пакеты с дерьмом, или что-то ещё подобное. Невозможно изменить менталитет толпы, но вы можете взаимодействовать с отдельным человеком. Поэтому я считаю, что людям важно вести индивидуальные беседы один на один, а это, как мне кажется, становится всё труднее и труднее, поскольку люди всё больше и больше погружаются в свои телефоны и всё больше используют их для контактов».







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