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Вокалист LAMB OF GOD : «Либерал ли я?»



В рамках недавнего интервью с Full Metal Jackie вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe ответил на вопрос о том, насколько его высказывания в социальных сетях могли неправильно представить его как личность:



«Думаю, что некоторые могут решить: "О, этот парень супер-пупер-либерал по всем фронтам", но это неправда. В каком-то отношении я консерватор. Я считаю, что изменения, вне всякого сомнения, в нашем обществе необходимы во многих аспектах, но я считаю, что во многом благодаря безудержному распространению технологий есть много прекрасных ценностей, от которых мы отказываемся. Некоторые могут прочитать это и решить: "О, это нудный консерватизм", но меня это не волнует.



Я не определяю себя как либерала, консерватора, демократа или республиканца. Только исходя из того, что вы говорите по определённому вопросу... И сегодня в нашей стране как слева, так и справа проблема в том, что если ты не согласен с каким-то вопросом, потому что сейчас всё так поляризовано, автоматически ты отправляешься либо в группу А, либо в группу Б, а это идиотизм; это настоящий идиотизм.



Мы все люди, и я полагаю, что сейчас люди существуют в эхо-камерах, особенно с учётом того, что в последнее время они были изолированы. Они сидят в цифровых эхо-камерах негатива, и это только усиливает их предвзятость; они ищут вещи, которые просто укрепляют их в своем мнении, и ничего более.



Что касается неточного взгляда на мою личность, я понятия не имею, как люди на самом деле воспринимают мою личность. Я к тому, что мои друзья говорят мне, что я довольно мягкий парень. Меня не волнует, что люди думают о моей личности, это не моя забота. Это действительно не моё дело. Моё дело — действовать в соответствии с моим моральным ориентиром, который, как мне хотелось бы думать, является эмпатичным и правильно откалиброванным».







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