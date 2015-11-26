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Lamb of God

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11 мар 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят»

3 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза LAMB OF GOD

19 фев 2021 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

7 фев 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздают последний альбом

7 янв 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мне пришлось объяснять выросшим в коммунистической Чехословакии судьям, что такое стейдждайвинг и мош»

17 дек 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о жизни на карантине

14 дек 2020 : 		 LAMB OF GOD выпускают новый кофе

11 ноя 2020 : 		 Лидер LAMB OF GOD призывает к сочувствию

8 окт 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я никогда не мечтал играть на стадионах»

7 окт 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нашей страной управляют не очень компетентные люди»

6 окт 2020 : 		 WILLIE ADLER: «Надеюсь, у брата все нормально»

13 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD полон оптимизма

3 сен 2020 : 		 LAMB OF GOD отыграют новый альбом в двух стрим-концертах

11 авг 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Социальная дистанция на наших концертах не сработает»

6 авг 2020 : 		 LAMB OF GOD выпустили кофе

4 авг 2020 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD — в "Shredders Of Metal"

31 июл 2020 : 		 Новые даты тура LAMB OF GOD и KREATOR

25 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Не верю, что концерты не вернутся»

21 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD в новом сериале Live Nation

20 июл 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Памятники в Ричмонде стоило бы убрать»

14 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD сторонникам Трампа: «Он и правда думает, что вы настолько тупые?»

14 июл 2020 : 		 LAMB OF GOD и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

13 июл 2020 : 		 Карантинные видео от LAMB OF GOD

30 июн 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нужна вакцина!»

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

29 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Да я не против визита в Чехию»
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Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят»



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В рамках недавнего разговора с I Ask No One With Kevin Re вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe ответил на вопрос о том, давал ли ему какой-нибудь совет вокалист METALLICA James Hetfield:

«James клёвый. Я был трезвым во время тура с METALLICA, мы играли в Австралии. И я бы сказал, что James Hetfield мне с этим очень помог. На самом деле там все четверо трезвые. Трое из нас тоже не пили в том туре и продолжают до сих пор. А было это больше десяти лет назад.

James — очень клёвый, чувак. Последний раз я пересекался с ним в Окленде, когда вышел "C.O.C.", James сыграл с нами одну песню. Мы немного потусили. Он уехал на Tesla. Он управлял этой супербыстрой грёбаной... Он ведь повернут на машинах. Мы были за кулисами в Окланде, и я сказал: "О, это охренеть как дорого выглядящая тачила. Интересно, чья она?" И кто-то ответил мне, что это тачила James'а. "У-у-у", — подумал я. Он просто повёрнут на этом деле.

Он хороший человек, чувак, — правда очень хороший человек широкой души. Я люблю его до чёртиков».

Randy также похвалил и остальных участников группы:

«Все парни в METALLICA любят нас — на 146 %. Люди говорят много дерьма в их адрес за то, что они сейчас выпускают, но к вам вопрос: "Вы как там, написали "Master Of Puppets"?" Нет, не написали. Ну так и завалите. Смекаете, к чему я? Или: "Вы как там, родили какую-то пластинку, которая стала классикой рок-н-ролла?" Нет, вы не сделали этого. А они сделали. Так что завалите и не жужжите.

Никто, как они, не заботятся о разогреве. Их концерты распродаются до того, как разогревы будут анонсированы. И вы играете перед их аудиторией, так что должны всегда об этом помнить. Эти люди пришли, чтобы увидеть METALLICA, так что вам лучше приготовить только первоклассный материал. Но они охренительно клёвые. Это не из серии, когда ты на бэкстейдже: "Так, тут METALLICA. Не смотрите на них!!!" или что-то ещё в таком духе. Да смотрите, сколько влезет — они совершенно обычные люди, и нисколько не кичатся своим положением!»

LAMB OF GOD





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

гладиатор


11 мар 2021, 17:12		Все правильно сказал. Вот молодец, всегда приятно слышать адекватное мнение.

Chillato


11 мар 2021, 17:35		"Нет, вы не сделали этого. А они сделали. Так что завалите и не жужжите."
Гений, просто гений! Только вопрос а у парней из LAMB OF GOD есть столько прослушиваний как у Бузовой? Есть столько просмотров как у моргенштерна? Нет?..Ну тогда они, видимо, гавно по их же логике.
Использовать приём "сперва добейся" в 2021 - это так неплохо надо отставать...в развитии

Red One


11 мар 2021, 17:59		"Использовать приём "сперва добейся" в 2021 - это так неплохо надо отставать в развитии"

Хорошая попытка для самооправдания никчёмных нытиков - звиздаболов.

CosmicBear


11 мар 2021, 18:09		Группа Lamb Of God сделала что-то особенное? Записала свой "Мастер" или альбом, который стал классикой рок-н-ролла, прости господи?

Просветите меня, пожалуйста, уважаемые эксперты.

jesus666


11 мар 2021, 18:19		Да у ламба ashes of the wake и as palaces burn лучше всей дискографии чмошной металлики😂😂

CosmicBear


11 мар 2021, 18:32		>jesus666

Спасибо за на водку! Послушаю на досуге.



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