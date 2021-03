сегодня



Вокалист LAMB OF GOD : «Парни из METALLICA нас любят»



В рамках недавнего разговора с I Ask No One With Kevin Re вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe ответил на вопрос о том, давал ли ему какой-нибудь совет вокалист METALLICA James Hetfield:



«James клёвый. Я был трезвым во время тура с METALLICA, мы играли в Австралии. И я бы сказал, что James Hetfield мне с этим очень помог. На самом деле там все четверо трезвые. Трое из нас тоже не пили в том туре и продолжают до сих пор. А было это больше десяти лет назад.



James — очень клёвый, чувак. Последний раз я пересекался с ним в Окленде, когда вышел "C.O.C.", James сыграл с нами одну песню. Мы немного потусили. Он уехал на Tesla. Он управлял этой супербыстрой грёбаной... Он ведь повернут на машинах. Мы были за кулисами в Окланде, и я сказал: "О, это охренеть как дорого выглядящая тачила. Интересно, чья она?" И кто-то ответил мне, что это тачила James'а. "У-у-у", — подумал я. Он просто повёрнут на этом деле.



Он хороший человек, чувак, — правда очень хороший человек широкой души. Я люблю его до чёртиков».



Randy также похвалил и остальных участников группы:



«Все парни в METALLICA любят нас — на 146 %. Люди говорят много дерьма в их адрес за то, что они сейчас выпускают, но к вам вопрос: "Вы как там, написали "Master Of Puppets"?" Нет, не написали. Ну так и завалите. Смекаете, к чему я? Или: "Вы как там, родили какую-то пластинку, которая стала классикой рок-н-ролла?" Нет, вы не сделали этого. А они сделали. Так что завалите и не жужжите.



Никто, как они, не заботятся о разогреве. Их концерты распродаются до того, как разогревы будут анонсированы. И вы играете перед их аудиторией, так что должны всегда об этом помнить. Эти люди пришли, чтобы увидеть METALLICA, так что вам лучше приготовить только первоклассный материал. Но они охренительно клёвые. Это не из серии, когда ты на бэкстейдже: "Так, тут METALLICA. Не смотрите на них!!!" или что-то ещё в таком духе. Да смотрите, сколько влезет — они совершенно обычные люди, и нисколько не кичатся своим положением!»













