сегодня



Гитарист LAMB OF GOD в новом сериале Live Nation



Live Nation запустили серию роликов "Backstage With Crew Nation", рассказывающую о взаимоотношениях туровых музыкантов и работников сцены на и вне неё — гостем первого выпуска стал гитарист LAMB OF GOD Mark Marton.













