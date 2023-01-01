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*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 28
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 23
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 22
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Lamb of God

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|||| 10 янв 2023

LAMB OF GOD не исключают отметить юбилей "As The Palaces Burn"



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В рамках недавней беседы с басистом LAMB OF GOD у него спросили, есть ли у группы планы отметить 20-летний юбилей "As The Palaces Burn", который придется на май:

«Что касается юбилея, то это просто маркеры, которые чаще всего хотят отпраздновать маркетинговые отделы и рекорд-лейблы. Для меня это безумие - вспоминать: черт возьми, сколько лет назад это было? Черт! Так что, да, мы обязательно уделим время, чтобы отметить эту дату. Если мы будем играть концерт, может быть, мы сделаем что-то особенное».




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