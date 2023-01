10 янв 2023



LAMB OF GOD не исключают отметить юбилей "As The Palaces Burn"



В рамках недавней беседы с басистом LAMB OF GOD у него спросили, есть ли у группы планы отметить 20-летний юбилей "As The Palaces Burn", который придется на май:



«Что касается юбилея, то это просто маркеры, которые чаще всего хотят отпраздновать маркетинговые отделы и рекорд-лейблы. Для меня это безумие - вспоминать: черт возьми, сколько лет назад это было? Черт! Так что, да, мы обязательно уделим время, чтобы отметить эту дату. Если мы будем играть концерт, может быть, мы сделаем что-то особенное».







