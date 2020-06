17 июн 2020



Гитарист LAMB OF GOD : «Я не собираюсь извиняться за свои политические взгляды»



В недавней беседе с A&P Reacts гитарист LAMB OF GOD Mark Morton, ответил на вопрос, насколько для него важно использовать различные платформы, включая аккаунт в Твиттере, до донесения тех вещей, что его беспокоят:



«Я начинаю. Я был довольно болтлив, и, наверное, порой противоречив. Это собственный маленький пузырик. И если бы ты спросил меня об этом пару лет назад, я бы сказал, что это не важно, это просто то, что я делаю. Но я начинаю задаваться вопросом, не является ли это важным.



Когда что-то действительно не так или есть обсуждение, которого не было, или что-то игнорируется... У меня есть платформа, и у меня есть трибуна с нашей музыкой — в том, что касается лирики, и социальные медиа, к лучшему или худшему, это площадка — я не знаю, лучшая ли она, но она есть, и я её использую.



Так что я говорю что думаю. И я стараюсь быть открытым для мнений других людей и того, что не все со мной согласятся. Я не думаю, что моё мнение можно поместить в тесную, аккуратную маленькую коробку, потому что есть вещи, в отношении которых я очень либерален, вещи, в отношении которых я очень консервативен, и вещи, в отношении которых я нахожусь где-то между. Но в последнее время, особенно на прошлой неделе или примерно около того, мне было крайне сложно держать рот на замке. И я не извиняюсь за это».



Обращаясь к тому факту, что он иногда отталкивал своими взглядами некоторых фанатов LAMB OF GOD, Morton сказал:



«Послушайте, если бы мне давали монетку каждый раз, когда кто-то мне говорит в социальных сетях просто заткнуться и играть на гитаре... Я всегда воспринимаю это как комплимент, потому что, как бы я их не злил, мне все равно твердят, что стоит просто играть на гитаре. Значит, я делаю что-то правильно, для меня это комплимент.



У меня тоже есть мнение — оно просто есть. У всех оно есть. И, надеюсь, мы все сможем начать учиться уважать мнение друг друга и даже, может быть, найти точки соприкосновения. Потому что многое из этого, кажется, в последнее время упускается из виду, и я надеюсь, что мы сможем приобщиться к этому процессу.



Сейчас трудное время, чувак, — столько всего происходит — все очень напряжены и взволнованы, много страха и много гнева. И я не знаю, что делать, кроме как говорить о том, что я вижу, что что-то не так. И я не всегда хорош в умении не разозлиться — иногда я сам впадаю в ярость; я человек, но я стараюсь быть немного более позитивным, когда нахожусь рядом. Это всё, что я могу сделать».











For those interested ....Here are some companies that contribute large sums of money to the Trump campaign....just pure info!

Do with this whatever you like...or do nothing at all! ?@Marvel @wwe @ufc @tacobell @Wendys @LLBean @MolsonCoors @newbalance @EsteeLauder — Mark Morton (@MarkDuaneMorton) June 5, 2020









You know...im gettin more & more conflicted about these bitch sessions with all these crazed white supremacy fuckers & closet klansmen & even the MAGA cultists.

It’s like a strip club...it’s fun for a little while....but then it gets shitty. You just walk away feeling yucky. https://t.co/BEkMDg2SKf — Mark Morton (@MarkDuaneMorton) June 4, 2020









I’ve always known that not all cops are bad.

But damn I never realized how many actually ARE. — Mark Morton (@MarkDuaneMorton) June 5, 2020











+0 -1



просмотров: 171