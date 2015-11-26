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Lamb of God

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27 апр 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD о разнице между металлом и хардкор-панком

24 апр 2020 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

20 апр 2020 : 		 Выход нового альбома LAMB OF GOD отложен

17 апр 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Ну сейчас же не зомби-апокалипсис»

15 апр 2020 : 		 LAMB OF GOD выпустили безалкогольное пиво

28 мар 2020 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

27 мар 2020 : 		 Лидер LAMB OF GOD: «Создавать песню против Трампа — а смысл?»

18 мар 2020 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

13 мар 2020 : 		 LAMB OF GOD отменили совместный тур с KREATOR

11 мар 2020 : 		 Обучающее видео от LAMB OF GOD
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|||| 17 июн 2020

Гитарист LAMB OF GOD: «Я не собираюсь извиняться за свои политические взгляды»



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В недавней беседе с A&P Reacts гитарист LAMB OF GOD Mark Morton, ответил на вопрос, насколько для него важно использовать различные платформы, включая аккаунт в Твиттере, до донесения тех вещей, что его беспокоят:

«Я начинаю. Я был довольно болтлив, и, наверное, порой противоречив. Это собственный маленький пузырик. И если бы ты спросил меня об этом пару лет назад, я бы сказал, что это не важно, это просто то, что я делаю. Но я начинаю задаваться вопросом, не является ли это важным.

Когда что-то действительно не так или есть обсуждение, которого не было, или что-то игнорируется... У меня есть платформа, и у меня есть трибуна с нашей музыкой — в том, что касается лирики, и социальные медиа, к лучшему или худшему, это площадка — я не знаю, лучшая ли она, но она есть, и я её использую.

Так что я говорю что думаю. И я стараюсь быть открытым для мнений других людей и того, что не все со мной согласятся. Я не думаю, что моё мнение можно поместить в тесную, аккуратную маленькую коробку, потому что есть вещи, в отношении которых я очень либерален, вещи, в отношении которых я очень консервативен, и вещи, в отношении которых я нахожусь где-то между. Но в последнее время, особенно на прошлой неделе или примерно около того, мне было крайне сложно держать рот на замке. И я не извиняюсь за это».

Обращаясь к тому факту, что он иногда отталкивал своими взглядами некоторых фанатов LAMB OF GOD, Morton сказал:

«Послушайте, если бы мне давали монетку каждый раз, когда кто-то мне говорит в социальных сетях просто заткнуться и играть на гитаре... Я всегда воспринимаю это как комплимент, потому что, как бы я их не злил, мне все равно твердят, что стоит просто играть на гитаре. Значит, я делаю что-то правильно, для меня это комплимент.

У меня тоже есть мнение — оно просто есть. У всех оно есть. И, надеюсь, мы все сможем начать учиться уважать мнение друг друга и даже, может быть, найти точки соприкосновения. Потому что многое из этого, кажется, в последнее время упускается из виду, и я надеюсь, что мы сможем приобщиться к этому процессу.

Сейчас трудное время, чувак, — столько всего происходит — все очень напряжены и взволнованы, много страха и много гнева. И я не знаю, что делать, кроме как говорить о том, что я вижу, что что-то не так. И я не всегда хорош в умении не разозлиться — иногда я сам впадаю в ярость; я человек, но я стараюсь быть немного более позитивным, когда нахожусь рядом. Это всё, что я могу сделать».

LAMB OF GOD

















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