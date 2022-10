сегодня



Вокалист FIT FOR AN AUTOPSY присоединился на сцене к LAMB OF GOD



Вокалист FIT FOR AN AUTOPSY присоединился на сцене к LAMB OF GOD в рамках выступления 20 октября в The Pavilion, Toyota Music Factory, Irving, Texas, ради исполнения "Laid To Rest".







