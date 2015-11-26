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Lamb of God

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Вокалист LAMB OF GOD — о возвращении в тур



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Randy Blythe в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какие ощущения он испытывает от возвращения в тур:

«Это потрясающе. Мы не давали концертов с 14 февраля 2020 года, и это был единственный концерт, который мы отыграли в 2020 году, а мы не гастролировали два года. Это потрясающе. Это захватывающий момент».

По словам Blythe'а, отсутствие возможности играть вживую в 2020 году было «странным» опытом:

«Потому что мы выпустили альбом, который вышел прошлым летом — чуть больше года назад; по-моему, он вышел в июне 2020 года. И мы очень много гастролируем, так что сразу не было чего-то из серии: "О Боже мой. Я должен вернуться на сцену". Я делал это в течение 27 лет или около того только с этой группой. Но это было странно: мы выпустили альбом и не могли поехать в турне в его поддержку и играть новые песни, и было похоже на то, что из моей жизни убрали какой-то важный компонент. Я прожил так всю взрослую жизнь — ты сочиняешь, записываешь, выпускаешь пластинку, а потом отправляешься в турне и играешь новые песни из неё. Так что это было очень странно.

При этом я не могу жаловаться, потому что многие люди потеряли бизнес, потеряли работу, кто-то умер, и всё такое. Я не собираюсь ныть о том, что не могу дать рок-н-ролльное шоу, когда другие люди столкнулись с гораздо более серьёзными последствиями».

LAMB OF GOD





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