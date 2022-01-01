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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 15
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*Новое видео SCORPIONS 16
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Новое видео ANNIHILATOR 13
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Lamb of God

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6 мар 2022 : 		 Drum-cam от LAMB OF GOD

24 фев 2022 : 		 LAMB OF GOD в процессе записи

2 фев 2022 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD с PHIL'ом DEMMEL'ом

28 янв 2022 : 		 PHIL DEMMEL выступил с LAMB OF GOD

27 янв 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Власть толпы не изменить»

25 дек 2021 : 		 Как LAMB OF GOD спасли человека

25 ноя 2021 : 		 Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за вечер

18 ноя 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о том, как не повторить ASTROWORLD

28 окт 2021 : 		 LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур

25 окт 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я верю в науку»

12 окт 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о возвращении в тур

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

13 авг 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздадут "Sacrament"

22 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD рад сносу статуи

10 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD собирается сесть по новой

28 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Ну это же не долбаный конец!»

8 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD исполняет Принса

22 апр 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Либерал ли я?»

13 апр 2021 : 		 Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD feat FEVER 333

1 апр 2021 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

26 мар 2021 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

25 мар 2021 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 мар 2021 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

11 мар 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят»

3 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза LAMB OF GOD

19 фев 2021 : 		 Новое видео LAMB OF GOD
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Drum-cam от LAMB OF GOD



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Ludwig Drums опубликовали видео исполнения барабанщиком LAMB OF GOD Art'ом Cruz'ом композиции "Memento Mori".

Watch LAMB OF GOD's ART CRUZ Play 'Memento Mori' During 2021's 'The Metal Tour Of The Year'





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