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Lamb of God

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17 дек 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о жизни на карантине

14 дек 2020 : 		 LAMB OF GOD выпускают новый кофе

11 ноя 2020 : 		 Лидер LAMB OF GOD призывает к сочувствию

8 окт 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я никогда не мечтал играть на стадионах»

7 окт 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нашей страной управляют не очень компетентные люди»

6 окт 2020 : 		 WILLIE ADLER: «Надеюсь, у брата все нормально»

13 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD полон оптимизма

3 сен 2020 : 		 LAMB OF GOD отыграют новый альбом в двух стрим-концертах

11 авг 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Социальная дистанция на наших концертах не сработает»

6 авг 2020 : 		 LAMB OF GOD выпустили кофе

4 авг 2020 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD — в "Shredders Of Metal"

31 июл 2020 : 		 Новые даты тура LAMB OF GOD и KREATOR

25 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Не верю, что концерты не вернутся»

21 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD в новом сериале Live Nation

20 июл 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Памятники в Ричмонде стоило бы убрать»

14 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD сторонникам Трампа: «Он и правда думает, что вы настолько тупые?»

14 июл 2020 : 		 LAMB OF GOD и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

13 июл 2020 : 		 Карантинные видео от LAMB OF GOD

30 июн 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нужна вакцина!»

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

29 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Да я не против визита в Чехию»

25 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о протестах: «Это 400 лет угнетения»

25 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA хвалит LAMB OF GOD

23 июн 2020 : 		 Карантинное видео от LAMB OF GOD

22 июн 2020 : 		 CHRIS ADLER рад услышать новый альбом LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Новое видео LAMB OF GOD
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Вокалист LAMB OF GOD — о жизни на карантине



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В рамках недавнего интервью вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe ответил на вопрос о том, как он справляется с пребыванием дома и невозможностью гастролировать большую часть 2020 года:

«Для меня, учитывая нашу большую фэн-базу, а я далеко не миллиардер или кто-то в этом роде, но я экономлю свои деньги, так что я на самом деле не слишком зацикливаюсь на финансах. Я думаю в целом это обо всех людях в более молодых группах, о людях, которые находятся на независимых площадках, и о небольших промоутерах и ребятах из команд техников. Я сделал несколько благотворительных вещей для разных организаций, которые собирают деньги для разных подобных команд.

У меня есть друзья из небольших команд, которые находились в Европе и готовились к началу тура, и они уже напечатали всю свою сувенирку в Европе с датами на них и т. д. А потом это случилось, и Президент Трамп сказал: "Ты должен вернуться домой за 48 часов, иначе ты не сможешь возвратиться". Так что у меня были друзья, которым приходилось тратить по четыре тысячи долларов за билет в один конец из Германии обратно в Штаты — не первым классом, просто обычный билет эконом-класса. Так что всё это очень серьёзно сказалось на этих людях. И я думаю о молодых группах, у которых только что вышел альбом, их первая пластинка, и они все взволнованы и готовятся к туру по ней, и тут всё это у них отобрали. Так что, как по мне, этим людям куда сложнее, чем мне. Потому что со мной всё будет в порядке — LAMB OF GOD снова отправятся в турне. Буду честен: я могу заниматься и другими вещами, чтобы поддержать себя. Молодые группы и все люди, которые работают на площадках, владельцы малого бизнеса и люди, которые работают в ресторанах, а я родом из ресторанного мира, — все эти люди, вот у них у всех очень тяжёлые времена. Так что для меня не было так уж сложно справиться с тем, что я не в туре. Я был готов к этому — не поймите меня неправильно — но это не было так сложно.

Через некоторое время я понял одну вещь, которая оказалась для меня сложнее, чем я думал изначально: это не прикасаться к людям, не трогать моих друзей. Когда я вижу своих друзей, я люблю их обнимать. Я не могу этого сделать, и это по-настоящему странно. Даже мои приятели по серфингу — мы выходим, мы в воде, в океане, далеко друг от друга, но когда я их вижу, я не могу быть сказать что-то типа: "Как дела, чувак?" И через некоторое время это начинает немного действовать мне на мозг. Так что я готов обнять всех [смеётся]».

LAMB OF GOD





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