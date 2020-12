сегодня



Вокалист LAMB OF GOD — о жизни на карантине



В рамках недавнего интервью вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe ответил на вопрос о том, как он справляется с пребыванием дома и невозможностью гастролировать большую часть 2020 года:



«Для меня, учитывая нашу большую фэн-базу, а я далеко не миллиардер или кто-то в этом роде, но я экономлю свои деньги, так что я на самом деле не слишком зацикливаюсь на финансах. Я думаю в целом это обо всех людях в более молодых группах, о людях, которые находятся на независимых площадках, и о небольших промоутерах и ребятах из команд техников. Я сделал несколько благотворительных вещей для разных организаций, которые собирают деньги для разных подобных команд.



У меня есть друзья из небольших команд, которые находились в Европе и готовились к началу тура, и они уже напечатали всю свою сувенирку в Европе с датами на них и т. д. А потом это случилось, и Президент Трамп сказал: "Ты должен вернуться домой за 48 часов, иначе ты не сможешь возвратиться". Так что у меня были друзья, которым приходилось тратить по четыре тысячи долларов за билет в один конец из Германии обратно в Штаты — не первым классом, просто обычный билет эконом-класса. Так что всё это очень серьёзно сказалось на этих людях. И я думаю о молодых группах, у которых только что вышел альбом, их первая пластинка, и они все взволнованы и готовятся к туру по ней, и тут всё это у них отобрали. Так что, как по мне, этим людям куда сложнее, чем мне. Потому что со мной всё будет в порядке — LAMB OF GOD снова отправятся в турне. Буду честен: я могу заниматься и другими вещами, чтобы поддержать себя. Молодые группы и все люди, которые работают на площадках, владельцы малого бизнеса и люди, которые работают в ресторанах, а я родом из ресторанного мира, — все эти люди, вот у них у всех очень тяжёлые времена. Так что для меня не было так уж сложно справиться с тем, что я не в туре. Я был готов к этому — не поймите меня неправильно — но это не было так сложно.



Через некоторое время я понял одну вещь, которая оказалась для меня сложнее, чем я думал изначально: это не прикасаться к людям, не трогать моих друзей. Когда я вижу своих друзей, я люблю их обнимать. Я не могу этого сделать, и это по-настоящему странно. Даже мои приятели по серфингу — мы выходим, мы в воде, в океане, далеко друг от друга, но когда я их вижу, я не могу быть сказать что-то типа: "Как дела, чувак?" И через некоторое время это начинает немного действовать мне на мозг. Так что я готов обнять всех [смеётся]».













