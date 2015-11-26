29 июн 2020



Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD



Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD, которое состоялось в рамках фестиваля With Full Force XXVI, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Omerta"

"Ruin"

"Walk With Me In Hell"

"Now You've Got Something To Die For"

"512"

"Engage The Fear Machine"

"Laid To Rest"

"Redneck"







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