сегодня



Гитарист LAMB OF GOD по-прежнему считает вокалиста одним из лучших



Гитарист LAMB OF GOD Mark Morton обсудил прогресс Randy Blythe'а за годы выступлений:



«Это просто потрясающе — быть в первом ряду и наблюдать, как Randy — мой друг Randy — превращается в одного из величайших фронтменов в металле. И я остаюсь при своём мнении. Каждый, кто видел LAMB OF GOD, знает, как великолепен на сцене Randy. Он оставляет всё на сцене, и это имеет для него большое значение, и ему не всё равно. На него просто невероятно приятно смотреть. И нам повезло, что он у нас есть. Он также настоящий командный игрок, когда речь идёт о том, чтобы быть с ним в группе. Randy — самый шумный парень в комнате, он резкий, он много рычит и говорит поверх тебя, и всё в таком духе, и именно такого человека ты хочешь видеть в качестве фронтмена. И я говорю всё это с любовью. Randy — мой брат, он один из моих лучших друзей в мире. Все это знают. Но именно этого вы хотите от фронтмена. И именно поэтому он способен создавать образ и быть тем самым парнем перед тысячей, десятью тысячами или сотней тысяч людей. Он может это сделать.



Я поделюсь с вами одной историей. Когда мы поднимали планку и реально повышали приоритет постановки наших живых шоу, одна из особенностей, которую мы внедрили за последние пару лет, — мы поставили на Randy прожекторы "слежения", так что когда он как торнадо носится по сцене, за ним следует как минимум один, а обычно два прожектора с задней части арены или амфитеатра, или чего угодно, чтобы он был хорошо освещён, чтобы вы могли видеть, куда он идёт, потому что он всегда куда-то движется. Так вот, когда мы реализовывали эту часть постановки, Randy очень нервничал по этому поводу, испытывал опасения, он не хотел, чтобы на него светили прожекторами. Он сказал: "Это не группа Randy Blythe'а. Я не хочу выглядеть так, будто я звезда шоу". А я ему: " Randy, нам нужно, чтобы ты был рок-звездой прямо сейчас". И он это понял. Он командный игрок, и часть этого — его собственная скромность.



Я не знаю, понравится ли Randy то, что я рассказал эту историю, или нет, но в конечном итоге мы направили на него свет прожекторов, и он выглядит великолепно. Он фронтмен группы, и это то, что нам нужно, и это часть той постановки, которую вы видите, и именно поэтому она выглядит такой масштабной и захватывающей. Такие мелочи начинают складываться воедино". Но Randy было не по себе от этого, потому что он чувствует себя участником группы. По-моему, он сказал: "Я не хочу выглядеть как Лайза Минелли там, на сцене". И я ответил: "Я обещаю тебе..." Это был диалог. Но я ответил: "Я обещаю тебе — ты не будешь выглядеть так. Всё будет выглядеть прекрасно". И так оно и есть».







+2 -0



просмотров: 234